Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси

Барбару и Эдуардо мы встретили на пляже Минского моря. Эта зажигательная кубинская парочка уже 10 лет в Беларуси. Для счастливой жизни перебрали немало европейских стран, но остановились у нас.
Барбару и Эдуардо мы встретили на пляже Минского моря. Эта зажигательная кубинская парочка уже 10 лет в Беларуси. Для счастливой жизни перебрали немало европейских стран, но остановились у нас.
Барбара, артистка:
Мы приехали в Беларусь первый раз в 2012 году на «Славянский базар».
Эдуардо, артист:
В Беларуси спокойно, Беларусь очень чистая.
Известный творческий дуэт из Кубы в Беларуси сыграл свадьбу и купил домик в деревне. Уже научились выращивать собственный урожай.
Барбара:
Огород, посадить помидор, картошку, огурцы. Все мы делаем. Мне интересно. На Кубе у нас этой культуры нет. Сейчас мы сами делаем каждый год. Очень интересно.
Эдуардо:
Мы картошку, помидоры, огурцы...
И даже полюбили снежную зиму.
Эдуардо:
Шок, а потом адаптировались. Мы сейчас, когда лето в Беларуси, думаем: «О, когда снег?» Потому что мы любим вот эту погоду.
Барбара:
У меня в сердце сейчас – половина – Куба, половина – Беларусь. Сто процентов.