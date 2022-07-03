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Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси

03 июля 2022 13:17
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Барбару и Эдуардо мы встретили на пляже Минского моря. Эта зажигательная кубинская парочка уже 10 лет в Беларуси. Для счастливой жизни перебрали немало европейских стран, но остановились у нас.

Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси-1

Барбара, артистка:
Мы приехали в Беларусь первый раз в 2012 году на «Славянский базар».

Эдуардо, артист:
В Беларуси спокойно, Беларусь очень чистая.

Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси-4

Известный творческий дуэт из Кубы в Беларуси сыграл свадьбу и купил домик в деревне. Уже научились выращивать собственный урожай.

Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси-7

Барбара:
Огород, посадить помидор, картошку, огурцы. Все мы делаем. Мне интересно. На Кубе у нас этой культуры нет. Сейчас мы сами делаем каждый год. Очень интересно.

Эдуардо:
Мы картошку, помидоры, огурцы...

Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси-10

И даже полюбили снежную зиму.

Эдуардо:
Шок, а потом адаптировались. Мы сейчас, когда лето в Беларуси, думаем: «О, когда снег?» Потому что мы любим вот эту погоду.

Барбара:
У меня в сердце сейчас половина Куба, половина Беларусь. Сто процентов.

Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси-13

Другие истории тех, что считает Беларусь второй родиной, читайте здесь и здесь. Наши герои доказали, что не существует никаких преград, если на самом деле хочешь обрести настоящее человеческое счастье, теперь оно с пометкой BY.

# Беларусь-Куба # общество # Оксана Семашко # Фотофакт

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