Эта кубинская пара любит снежную зиму и выращивать картошку. Уже 10 лет они живут в Беларуси

Барбару и Эдуардо мы встретили на пляже Минского моря. Эта зажигательная кубинская парочка уже 10 лет в Беларуси. Для счастливой жизни перебрали немало европейских стран, но остановились у нас.

Барбара , артистка : Мы приехали в Беларусь первый раз в 2012 году на «Славянский базар».

Известный творческий дуэт из Кубы в Беларуси сыграл свадьбу и купил домик в деревне. Уже научились выращивать собственный урожай.

Барбар а: Огород, посадить помидор, картошку, огурцы. Все мы делаем. Мне интересно. На Кубе у нас этой культуры нет. Сейчас мы сами делаем каждый год. Очень интересно.

И даже полюбили снежную зиму.

Эдуардо:

Шок, а потом адаптировались. Мы сейчас, когда лето в Беларуси, думаем: «О, когда снег?» Потому что мы любим вот эту погоду.

Барбара:

У меня в сердце сейчас – половина – Куба, половина – Беларусь. Сто процентов.