Александр Турчин в День знаний встретился в Новогрудке со своей первой учительницей

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Я, конечно, рад, что сегодня в моей родной четвертой школе 600 учащихся. В принципе столько же, сколько было 25 лет назад. Будем говорить, что есть нормальная стабильная тенденция, что наполняемость наших школ, по крайней мере, четвертой школы, осталась на том же уровне, какой был в советское время.