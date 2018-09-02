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Александр Турчин в День знаний встретился в Новогрудке со своей первой учительницей

02 сентября 2018 18:34
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Новости Беларуси. Со своей первой учительницей в школе № 4 в Новогрудке встретился Александр Турчин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Есть небольшое волнение, потому что все-таки дети». Как прошли первый звонки по всей Беларуси: репортаж СТВ

Александр Турчин в День знаний встретился в Новогрудке со своей первой учительницей -1

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Я, конечно, рад, что сегодня в моей родной четвертой школе 600 учащихся. В принципе столько же, сколько было 25 лет назад. Будем говорить, что есть нормальная стабильная тенденция, что наполняемость наших школ, по крайней мере, четвертой школы, осталась на том же уровне, какой был в советское время.

Александр Турчин в День знаний встретился в Новогрудке со своей первой учительницей -4

# Школы в Беларуси # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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