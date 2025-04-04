Молодые новаторы – в Минске наградили победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»

Полезные мобильные приложения, альтернативные биоматериалы и медицинские разработки. Белорусская молодежь мыслит широко, думает о высоком и делает так, чтобы проекты были продуктивными. В столице наградили победителей и призеров республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В финал проекта вышли 155 авторских разработок. Лучшие были отобраны из 1 300 заявок. Об инновациях и прогрессивных идеях – Элла Маркевич.

Технологии «Будь здоров». Дмитрий Сарвас разработал уникальную умную трость с функцией самонавигации для слабовидящих людей. В нее интегрированы – SIM-карта, GPS-модуль и даже тревожная кнопка. Универсальная трость уже успела пройти более 30 тест-драйвов и подтвердить свою надежность. Но Дмитрий признается, что еще есть идеи по усовершенствованию устройства. Дмитрий Сарвас, учащийся средней школы № 5 Волковыска:

В планах у нас добавить лидар. Лидар – это такая компьютерная технология, которая считывает карту. Ее можно добавить на какой-нибудь сайт и просто смотреть, где находится человек. Можно при помощи искусственного интеллекта сделать так, чтобы он называл, где находится ближайший магазин.

Интересует юных изобретателей и сфера АПК. Новое поколение солнечных электростанций на основе экологически чистого титаната кальция представил Ярослав Старостенков из Витебской области. Юный новатор уверен, что внедрение таких солнечных батарей в агропромышленный сектор не только повысит уровень автономности, но и существенно сократит затраты на электроэнергию. Однако преимущества инновационного решения не ограничиваются только экономией.

Ярослав Старостенков, учащийся Борковичской средней школы Верхнедвинского района:

Срок службы более 35 лет, что является высоким показателем, и падение мощностей за 30 лет составляет менее 9 %. Будет отсутствовать необходимость в строительстве линий электропередачи, которые подвержены различным аварийным ситуациям. Шум поездов, рев мотоциклов или же шумные соседи – теперь даже эти отвлекающие звуки могут принести пользу, а именно электроэнергию. И это не шутка.