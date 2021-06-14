Есть ли в учебниках по истории Беларуси информация о бчб-флаге? Отвечает директор Национального института образования

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: После 9 августа количество экстремистов на наших улицах, которых мы назвали экстремистами, журналисты, без юридического обоснования этой истории, потому что уже не могли смотреть на тех молодчиков, которые кидают коктейли Молотова, открыто нападают на милицию, что, скажем, два года назад еще не было для нас так очевидно. Это почему произошло? Образование? Либо просто нужно внести какие-то изменения в законы (они со среды вступят), чтобы каким-то образом человека напугать?

Вячеслав Орловский, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси:

Вот эти действия по противодействию правоохранителям, по использованию бутылок с зажигательной смесью, по активному агрессивному нападению пришли в нашу страну из других стран. Еще в 2012-2013 годах у нас были единичные случаи публичной демонстрации нацистской символики. С 2014 года – просто каждый год последовательно в разы растут эти случаи. Откуда это взялось? На примере кого они видели, что так можно делать, что так якобы они чего-то добьются и что-то изменят?

Кирилл Казаков:

Скажите, эти люди, которые в итоге были задержаны, давали признательные показания, вообще понимали, под каким флагом они выходили? Они понимали историю флага? Или им казалось, что это флаг перемен? Неважно, какой, это сейчас – флаг перемен.

Вячеслав Орловский:

Когда все это начиналось, эти флаги не имели распространения. Первые числа августа – они были, потом их количество начало увеличиваться в прогрессии. Я думаю, что люди, которых их использовали, не понимали, может быть, многие, что это за флаг и что за ним за история. Но те люди, которые давали эти флаги, они знали, что развивают и пропагандируют.

Алена Сырова, СТВ:

В школе не рассказывают, что это за флаги, о том периоде истории?