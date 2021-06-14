Председатель Госкомвоенпрома: за последние 1,5 года нами разработан целый ряд новинок и модификаций стрелкового оружия

Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе. Эта рабочая поездка стала логичным продолжением недавней встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда, принимая с докладом главу военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко заявил о необходимости локализовать производство боеприпасов.

Производственно-технический кластер «Устье» – один из самых закрытых объектов. Здесь разрабатывают, модернизируют, производят и тестируют оружие разных типов и классов. Отечественное оружие уже испытано нашими военными и получило положительную оценку качества у зарубежных заказчиков.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

За последние полтора года нами разработан целый ряд новинок и модификаций стрелкового оружия – и пистолеты, и автоматы. Ряд таких изделий уже стоит на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь, а целый ряд новейших образцов проходит испытания у специальных подразделений Республики Беларусь. До конца этого года планируется, что мы еще два изделия поставим официально на вооружение. Открываются для нас и новые ниши, в частности на данном объекте модернизация противотанковых ракет и авиационных управляемых ракет. Это те направления, которыми мы до этого вообще не занимались. Также нами организовано производственное подразделение по производству патронов.