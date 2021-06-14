Александр Лукашенко на производстве ракет и боеприпасов: в течение года надо навести идеальный порядок, земли в порядок привести

Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе. Эта рабочая поездка стала логичным продолжением недавней встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда, принимая с докладом главу военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко заявил о необходимости локализовать производство боеприпасов. Учитывая взрывоопасную ситуацию вокруг Беларуси и в мире в целом, мы должны быть готовы к любому развитию событий. И в случае реальной угрозы мало быть просто готовыми защитить себя, важно иметь для этого ресурс. У Беларуси есть возможность производить оружие, важно это направление грамотно развивать.

Вне зависимости от мировых политических тенденций обороноспособность страны – показатель стабильности на арене любых интересов. Потому модернизация военно-промышленного комплекса для Беларуси – вопрос перманентный. Состояние ВПК, а главное, резерв возможностей для собственного производства – тема прошлой недели во Дворце Независимости. Сегодня диалог о стратегическом продолжили в оружейном антураже. Председатель Госкомвоенпрома: за последние 1,5 года нами разработан целый ряд новинок и модификаций стрелкового оружия

Производственно-технический кластер «Устье» – один из самых закрытых объектов. Здесь разрабатывают, модернизируют, производят и тестируют оружие разных типов и классов. На территории в 277 гектаров пять подразделений. Рабочий темп – передовой, а над порядком, сразу заметил Александр Лукашенко, нужно поработать.