Александр Лукашенко на производстве ракет и боеприпасов: в течение года надо навести идеальный порядок, земли в порядок привести
Новости Беларуси. О локализации производства оружия, будущем авиаремонтного завода и не только говорил 14 июня Президент, посещая предприятия ВПК в Оршанском районе. Эта рабочая поездка стала логичным продолжением недавней встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тогда, принимая с докладом главу военно-промышленного комплекса, Александр Лукашенко заявил о необходимости локализовать производство боеприпасов. Учитывая взрывоопасную ситуацию вокруг Беларуси и в мире в целом, мы должны быть готовы к любому развитию событий. И в случае реальной угрозы мало быть просто готовыми защитить себя, важно иметь для этого ресурс. У Беларуси есть возможность производить оружие, важно это направление грамотно развивать.
Вне зависимости от мировых политических тенденций обороноспособность страны – показатель стабильности на арене любых интересов. Потому модернизация военно-промышленного комплекса для Беларуси – вопрос перманентный. Состояние ВПК, а главное, резерв возможностей для собственного производства – тема прошлой недели во Дворце Независимости. Сегодня диалог о стратегическом продолжили в оружейном антураже.
Председатель Госкомвоенпрома: за последние 1,5 года нами разработан целый ряд новинок и модификаций стрелкового оружия
Производственно-технический кластер «Устье» – один из самых закрытых объектов. Здесь разрабатывают, модернизируют, производят и тестируют оружие разных типов и классов. На территории в 277 гектаров пять подразделений. Рабочий темп – передовой, а над порядком, сразу заметил Александр Лукашенко, нужно поработать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо срочно проработать вопрос, чтобы никаких не было у него излишеств здесь. 270 гектаров, ты представляешь. Зачем такая территория? Это же огромная территория. Выводим из пользования 300 гектаров. Поэтому тщательнейшим образом посмотреть надо, конечно, если уже взялись осваивать. Это красотище, жемчужина, вся логистика. В течение этого года надо навести идеальный порядок, земли в порядок привести. Ты знаешь, что тут надо делать. Траву подсеять. Никто не заставляет заниматься агротехникой. Губернатор за это персонально несет ответственность.
Александр Лукашенко: а почему бы летом студентов не привлечь – натренировать хотя бы стрелковым оружием пользоваться? Читайте здесь.