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Александр Турчин посетил строящийся комплекс по переработке мяса индейки в Копыльском районе

25 сентября 2021 18:21
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Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле не только подводили итоги, но и думали о перспективах. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин приехал на место будущего филиала агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин посетил строящийся комплекс по переработке мяса индейки в Копыльском районе-1

В агрогородке Песочное идет строительство комплекса по выращиванию и переработке индейки, там разместится 21 птичник, цеха переработки и вся необходимая инфраструктура. Что самое главное, новый объект даст району около 500 рабочих мест.

Александр Турчин посетил строящийся комплекс по переработке мяса индейки в Копыльском районе-4

Турчин на «Дажынках» в Копыле: это праздник для людей, огромная благодарность всем труженикам. Читайте здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Турчин # Яна Шипко # Фотофакт

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