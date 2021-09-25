Александр Турчин посетил строящийся комплекс по переработке мяса индейки в Копыльском районе

Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле не только подводили итоги, но и думали о перспективах. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин приехал на место будущего филиала агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.