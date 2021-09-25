Александр Турчин посетил строящийся комплекс по переработке мяса индейки в Копыльском районе

Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле не только подводили итоги, но и думали о перспективах. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин приехал на место будущего филиала агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 сентября в Копыле не только подводили итоги, но и думали о перспективах. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин приехал на место будущего филиала агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В агрогородке Песочное идет строительство комплекса по выращиванию и переработке индейки, там разместится 21 птичник, цеха переработки и вся необходимая инфраструктура. Что самое главное, новый объект даст району около 500 рабочих мест.
Турчин на «Дажынках» в Копыле: это праздник для людей, огромная благодарность всем труженикам. Читайте здесь.