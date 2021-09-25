По каким народным приметам предсказывают скорый приход зимы?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 27 сентября заморозки с утра, значит можно ждать скорое наступление зимы, рассказали в программе «Плюс-минус». А если ясная и теплая погода – зима наступит поздно. Если в этот день, на Воздвижение, гуси летают высоко – весной будет сильное половодье, летают низко – небольшое.
Если погода 28 сентября ясная – на следующий день будет ветрено. Дождливая погода – к поздней и сырой весне.
29 сентября. Предки замечали, что если в этот день галки в стаи собрались – к солнечной погоде. А вот если листья к этому дню пожелтели, но не падают – к затяжной осени.
Если журавли улетают в последний сентябрьский день, то на Покрова придут морозы. Если нет, холода наступят позднее.
1 октября. Если гуси или журавли не торопятся покидать родные места, то стужа еще долго не наступит, а зима будет короткой и мягкой. Подмечено: какая погода в этот день, такая же будет 1 апреля следующего года.
Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября – читайте здесь.