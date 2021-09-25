По каким народным приметам предсказывают скорый приход зимы?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 27 сентября заморозки с утра, значит можно ждать скорое наступление зимы, рассказали в программе «Плюс-минус» . А если ясная и теплая погода – зима наступит поздно. Если в этот день, на Воздвижение, гуси летают высоко – весной будет сильное половодье, летают низко – небольшое.

Если погода 28 сентября ясная – на следующий день будет ветрено. Дождливая погода – к поздней и сырой весне.

29 сентября. Предки замечали, что если в этот день галки в стаи собрались – к солнечной погоде. А вот если листья к этому дню пожелтели, но не падают – к затяжной осени.