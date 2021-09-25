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Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?

25 сентября 2021 18:25
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Новости Беларуси. Вкусное, свежее, полезное, да еще по ценам производителя. Осенние ярмарки представили широкий ассортимент. Традиционно здесь можно закупиться на зиму, а в отдельных случаях товары готовы подвезти прямо домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент Карина Верховцева 25 сентября с пользой посетила крупнейшую площадку, где можно купить все – от рыбы до брусники.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-1

Карина Верховцева, корреспондент:
В эти выходные в столице традиционно развернулись осенние ярмарки. Одна из самых масштабных расположилась возле «Чижовка-Арены». Торговые ряды начали свою работу здесь еще утром. Несмотря на непогоду, покупателей хватает. Товары на любой вкус, начиная от сезонных овощей и заканчивая валенками и носочками ручной работы.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-4

Вот и Светлану Егоровну дождливая погода не испугала. Она пришла на ярмарку и осталась довольна таким шопингом. Минчанку удивили цены: они здесь значительно ниже, чем в магазинах.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-7

Светлана Царикова:
На первых рядах отоварилась то, что мне нужно. Мясо, груши купила. Мяса много купила, тяжело, поэтому завезу и снова приеду за покупками. Я благодарна всем организаторам этой ярмарки. Хоть я и имею дачу, но кое-что не растет на даче. Или что-то вкусненькое хочется, мясное. Поэтому я с подругами всегда посещаю ярмарку и очень довольна.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-10

На прилавках самая разнообразная продукция со всех регионов Беларуси. Есть свежие овощи и фрукты, мясо, кулинарные изделия и товары от ремесленников. Причем завсегдатаи уже знают, где самая вкусная грудинка и у кого самая свежая рыба.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-13

Также на время простуд многие покупают товары для поднятия иммунитета – это мед и ягоды. Причем продавцы не только показывают свой товар во всей красе, но и дают пробовать.

Сельчане Валерий и Анна – постоянные участники таких ярмарок. В деревне Яловка у них своя пасека.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-16

Ждем ярмарку и потом приезжаем. Продаем по баночкам. Литровую баночку по 16 рублей, полулитровую – по 8.
– 10 рублей – килограмм, 10 с копейками.
– В возрасте уже кто приходит, бабушка или кто-нибудь, покряхтит, что дороговато, так уже и сбросим, подешевле.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-19

Ну а вот пенсионерка Татьяна Константиновна привезла на ярмарку дары осени со своего огорода. Минчане с охотой берут квашеную капусту по фирменному рецепту дачницы.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-22

Зелень, лучок, перчик свой, капусточка, огурцы бочковые свои. На ярмарках я каждый год. Сейчас на пенсии. Летом в огороде, а потом здесь.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-25

Над торговыми рядами витают самые невероятные ароматы специй, копченостей и, конечно же, шашлыка. Прямо здесь можно перекусить и взять мясо с пылу с жару.

Квашеная капуста по фирменному рецепту и брусника. Куда этой осенью нужно съездить за выгодными покупками?-28

Бойкая торговля продолжится и завтра, 26 сентября. С самого утра фермеры и отечественные производители будут радовать самой разной продукцией. Отметим, что такие продовольственные точки будут располагаться во всех районах Минска.

# Торговля в Беларуси # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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