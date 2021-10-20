Как изменился белорусский авиатрафик из-за санкций? Спросили у заместителя гендиректора Белаэронавигации

Новости Беларуси. Авиадиспетчеры всего мира 20 октября отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди специальностей 21 века эта работа занимает особое место – одна из самых сложных и напряженных, требующая высокой интеллектуальной и эмоциональной подготовки. Представить современную авиацию без авиадиспетчеров невозможно, ведь безопасность пассажиров в небе находится в руках людей, которые управляют полетом на земле. О влиянии санкций, авиатрафике и о том, как обстоят дела с кадрами, поговорим заместителем генерального директора по организации воздушного движения Белаэронавигации Валерианом Гродем. Юлия Алексеюк, ведущая:

В первую очередь хочу поздравить вас с профессиональным праздником.

Валериан Гродь, заместитель генерального директора по организации воздушного движения Белаэронавигации:

Большое спасибо, очень приятно. Думаю, что мы все-таки устроим корпоратив в 2022 году Юлия Алексеюк:

Расскажите, как Белаэронавигация в этом году отмечает свой профессиональный праздник? Валериан Гродь:

До ограничений, связанных с пандемией (это до 2020 года) мы всегда устраивали очень массовые корпоративы. Естественно, торжественные мероприятия никто не отменял. Но в 2020 и 2021 годах мы ограничились только торжественными мероприятиями с награждением заслуженных диспетчеров управления воздушного движения, которые заслужили получить поощрение. Кроме стандартных поощрений, у нас разработано положение о нагрудном знаке «Почетный работник Белаэронавигации». Его получают не только диспетчеры, но и все работники предприятия, которые проработали в гражданской авиации. Подчеркиваю, не в Белаэронавигации, потому что у нас только в этом году было 25-летие отпраздновано, в марте, но все работники предприятия. И на этом торжественном мероприятии мы как раз награждали достойных диспетчеров управления воздушного движения.

Хочется отметить, что это не просто «день рождения» авиадиспетчера, а юбилей, 60-летие. Потому что ровно 60 лет назад 20 октября 1961 года была образована профсоюзная организация диспетчерских ассоциаций профсоюзных. Что касается самой профессии диспетчера, то в следующем году планируется отпраздновать 100-летие. Я думаю, что мы все-таки устроим корпоратив. Подали иск в трибунал Европейского союза, надеемся на здравый смысл европейских политиков Юлия Алексеюк:

А что касается ситуации в целом на предприятии? Как чувствуют себя работники и психологически, и экономически? Валериан Гродь:

Если говорить про диспетчеров управления воздушным движением, то к ним предъявлено такое требование: психологическая и стрессовая устойчивость. И на самом раннем этапе, когда абитуриенты поступают в учебное заведение гражданской авиации, к ним предъявляется это требование. И далее постоянно медицинская служба следит за этим, чтобы у диспетчеров не было сбоев. Поэтому с психологией все хорошо.

Юлия Алексеюк:

Появилась информация, что Белаэронавигация, МАЗ и БелАЗ подали иски к ЕС. На какой исход вы надеетесь? Валериан Гродь:

Мы действительно подали иск в трибунал Европейского союза 1 сентября. Конечно, мы надеемся на положительный исход. Потому что мы чувствуем правоту в действиях наших специалистов, из-за которых якобы были введены санкции. Поэтому надеемся на лучший исход. Тем более, известны случаи, когда санкции снимались. Возьмите, к примеру, футбольный клуб «Динамо-Минск» в свое время. Но есть одно «но». Согласно протоколу трибунала, эта процедура может затянуться до 15 месяцев. Поэтому будем надеяться на здравый смысл европейских политиков. По сравнению с прошлым годом идем -15 % от выполненных полетов за 9 месяцев Юлия Алексеюк:

Как вообще санкции влияют на деятельность Белаэронавигации?

Валериан Гродь:

Вы же понимаете, что санкции положительно ни на кого не действуют. Но если взять пандемию, в 2020 году она дала значительно более отрицательный эффект, чем санкции. Потому что основной трафик нам приносят российские авиакомпании, в первую очередь – «Аэрофлот». Конечно, мы потеряли: по сравнению с прошлым годом идем -15 % от выполненных полетов за эти 9 месяцев. Юлия Алексеюк:

А западные компании сколько теряют на такой обстановке? Валериан Гродь:

Западные компании, наверное, знают, сколько они теряют. Я могу только перечислить, на каких аспектах они теряют. Во-первых, облетая Беларусь, они «рисуют» очень серьезные параболы. Если лететь, особенно лоукосту, например, из Вильнюса в Киев, это 350 километров лишнего налета. Надо посчитать авиатопливо, налет часов для пилотов – все это отрицательно. Я уже не говорю о выбросах CO2, о которых так пекутся «зеленые» европейские. Здесь они в этом не видят ничего. Для пассажиров такое положение, что они комфорт свой тоже теряют при полете. Если лететь из того же Вильнюса до Киева, там не более часа, наверное, а здесь нужно около двух часов лететь. Понятно, что теряют они тоже много. Они от этих санкций так же зависимы. Не зря руководители, в частности руководитель Ryanair выступал неоднократно в средствах массовой информации об отмене санкций.