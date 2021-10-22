Петришенко о новой инфекционке в Лунинце: «Здесь совершенно другой – качественный уровень пребывания пациента»

Новости Беларуси. Более 400 беременных женщин сделали прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 октября заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время открытия нового инфекционного отделения в Лунинецкой центральной районной больнице. Новый корпус позволит разместить до 70 пациентов, каждый из которых сможет получить кислородную поддержку. А это в свою очередь ослабит общую нагрузку на больницу и даст возможность врачам оказывать помощь пациентам других профилей.

Средства на строительство выделили из программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Один из самых больших и отдаленных, Лунинецкий район находится в 250 километрах от областного центра. Радиус охвата населения – больше 70 километров. Между сезонами коронавирусной активности местная больница работает как инфекционный госпиталь для других районов. Сегодня 86 % коечного фонда имеет свои точки подачи кислорода.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: Отделение – это наглядный образец, и мы во многих регионах именно по таким комплексным проектам идем, чтобы переоснастить, реконструировать наши отделения. Они были сохранены. Вы видели, что здесь было изначально. Тем не менее оно работало, было задействовано на оказание помощи пациентам. Но здесь совершенно другой – качественный уровень пребывания пациента.

Кроме того, вице-премьер ранее посетил «красную» зону Пинской городской больницы, где пообщался с медиками и пациентами. В условиях четвертой волны они работают как многофункциональный госпиталь для четырех районов.

Игорь Петришенко:

Условились, что и местный бюджет, и областной, и оснащение со стороны Министерства здравоохранения, плюс возможные кредитные ресурсы. Мы посмотрим и выработаем наиболее оптимальное решение, чтобы в больнице осуществить необходимые ремонты, в которых нуждается это учреждение.