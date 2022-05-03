«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Наша следующая героиня, заботясь о планете, решила минимизировать количество косметики. У нас в гостях Екатерина Миранович. Не пользоваться косметикой – большая жертва для нас, женщин.

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:

Принося эту жертву, ты приносишь вклад в свое здоровье. Просто мало кто это понимает. Я не полностью отказалась от косметики. В повседневной жизни я не пользуюсь косметикой, а также кремами. У меня есть экокосметика, и такой я пользуюсь. Кристина Сущеня, СТВ:

Татьяна, насколько вы солидарны с Екатериной? Разделяете мнение? Илона Волынец:

Готовы отказаться от косметики? Екатерина Миранович:

В пользу хорошей косметики.

Татьяна Фоминова, эколог:

В пользу хорошей косметики – да. Я уже это делаю. Илона Волынец:

Когда вы покупаете что-то, вы обязательно читаете инструкцию?

Екатерина Миранович:

Конечно, есть аннотация, есть составы. К сожалению, они пишутся почему-то на латинице либо на английском языке, но человек, который захочет, всегда переведет, всегда найдет. Кристина Сущеня:

Какие у вас есть еще экопривычки?