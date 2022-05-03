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«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии

03 мая 2022 08:57
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Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии-1

Илона Волынец, СТВ:  
Наша следующая героиня, заботясь о планете, решила минимизировать количество косметики. У нас в гостях Екатерина Миранович. Не пользоваться косметикой – большая жертва для нас, женщин.  

«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии-4

Екатерина Миранович, нутрициолог, экоактивистка:  
Принося эту жертву, ты приносишь вклад в свое здоровье. Просто мало кто это понимает. Я не полностью отказалась от косметики. В повседневной жизни я не пользуюсь косметикой, а также кремами. У меня есть экокосметика, и такой я пользуюсь.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Татьяна, насколько вы солидарны с Екатериной? Разделяете мнение?  

Илона Волынец:  
Готовы отказаться от косметики?  

Екатерина Миранович:  
В пользу хорошей косметики.  

«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии-7

Татьяна Фоминова, эколог:  
В пользу хорошей косметики – да. Я уже это делаю.  

Илона Волынец:  
Когда вы покупаете что-то, вы обязательно читаете инструкцию?  

«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии-10

Екатерина Миранович:  
Конечно, есть аннотация, есть составы. К сожалению, они пишутся почему-то на латинице либо на английском языке, но человек, который захочет, всегда переведет, всегда найдет.  

Кристина Сущеня:  
Какие у вас есть еще экопривычки?  

«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии-13

Екатерина Миранович:  
Мы с детьми собираем макулатуру. У меня дети не пользуются пластиковыми бутылками. Многие школы требуют закупать одноразовые стаканчики, они пластиковые, а я даю детям многоразовые стеклянные бутылочки. И ребенок наливает дома воду и носит. Также в школах организована бесплатная вода, где ребенок в любой момент может спокойно подойти и в свою персональную стеклянную бутылочку набрать воду.  

Илона Волынец:  
Правда, что минчане – самые ленивые потребители в стране?  

«Есть аннотация, есть составы». Девушка отказалась от косметики ради защиты экологии-16

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Правда. Это показывает статистика, которая сделана в сравнении с другими областями и городами республики, и по Минску наши жители города не так качественно сортируют отходы в жилищном фонде, может быть, легкомысленно относятся к этому моменту.  

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Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска?  

# Экология # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Екатерина Миранович # Татьяна Фоминова # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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