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Тематика оборонительная. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение

03 мая 2022 08:06
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Новости Беларуси. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение одного из батальонов 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тематика оборонительная. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение-1

Военнослужащие отрабатывают боевую стрельбу в различное время суток, преодолевают водные преграды, совершают прыжки с парашютом из боевых вертолетов.  

Тематика оборонительная. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение-4

Иван Динисенко, командир батальона:  
Тематика учений оборонительная. Как всегда, батальон ведет в основном контрдиверсионные действия в назначенном районе ответственности. В ходе учений планируется отработать такие элементы, как форсирование водной преграды, ведение поисковых и засадных действий в районе ответственности батальона, охрана особо важных объектов на мосту через реки, блок-посты на сложных участках дорог, также планируется отработать десантирование по-штурмовому.  

Тематика оборонительная. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение-7

Маневры носят сугубо оборонительный характер. Гвардейцы отрабатывают вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями.  

# Военные учения # общество # Иван Динисенко # Фотофакт

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