Тематика оборонительная. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение

Новости Беларуси. На полигоне Брестский проходит батальонное тактическое учение одного из батальонов 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие отрабатывают боевую стрельбу в различное время суток, преодолевают водные преграды, совершают прыжки с парашютом из боевых вертолетов.

Иван Динисенко, командир батальона:

Тематика учений оборонительная. Как всегда, батальон ведет в основном контрдиверсионные действия в назначенном районе ответственности. В ходе учений планируется отработать такие элементы, как форсирование водной преграды, ведение поисковых и засадных действий в районе ответственности батальона, охрана особо важных объектов на мосту через реки, блок-посты на сложных участках дорог, также планируется отработать десантирование по-штурмовому.