«Это большое наше горе». Ветеран ВОВ о сносе советских памятников в Украине

«Это предательство!» С такими словами, а также чувством боли и сожаления реагируют ветераны Великой Отечественной войны на снос советских памятников и в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный гражданин Гомельского района Михаил Рычков в годы войны освобождал эту страну. В 1942-м бился за город Глухов, за что награжден орденом Красной Звезды. Потом были Бахмач, Конотоп, форсирование Сейма, Десны и Днепра в районе Чернобыля. Девятнадцатилетний командир стрелкового взвода отвечал за жизни людей и старался уберечь каждого.

Михаил Рычков, ветеран Великой Отечественной войны:

Открытое презрение к тому, кто дал тебе возможность все эти годы жить в мире. Мир – это не только отсутствие войны. Небезразлична Украина, Украина наша. И если она так выступает, это большое наше горе.

Михаил Дмитриевич убежден, нынешние события в Украине берут начало с момента распада СССР, когда там стали терять общие ценности, которые делали братские народы сильными. Ни он, ни воевавшие бок о бок с ним фронтовики из разных республик не могли представить, что однажды на украинской земле откажутся чтить память героев-освободителей.