«Всё действительно начинается с молодёжи». Заместитель директора Института ЖКХ о реализации экологических проектов

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Все начинается со школьной скамьи, а продолжается в научных лабораториях. К нашей беседе присоединяется Иван Барановский, заместитель директора Института ЖКХ. Мы очень любим на нашей площадке, чтобы встречались молодые таланты и уже опытные эксперты. Это как раз таки такой случай. Расскажите, как вам идея превращения отработанных батареек в удобрения?

Иван Барановский, заместитель директора Института ЖКХ:

Они, конечно, большие молодцы, и я им советую продолжать в этом направлении. Может быть, им будет интересно в дальнейшем пойти в академическую или в вузовскую науку. Все действительно начинается с молодежи. Допустим, мы сегодня работаем по многим направлениям в области утилизации твердых коммунальных отходов, их компонентов. Один из таких проектов по раздельному сбору пищевых отходов мы с ЖКХ Слонима, с горисполкомом и с другими нашими партнерами реализуем в Слониме. Там выделено 500 квартир в семи многоэтажных домах, установлены специальные контейнеры, розданы пакеты для сбора пищевых отходов, биоразлагаемые ведра, и этот проект сейчас реализуется. Чтобы он успешно реализовывался, мы привлекаем именно молодежь и детей к этому, то есть уже несколько таких акций провели с детьми костюмированных, в виде игр с различными сюрпризами и подарками. Именно сегодня они наиболее восприимчивы к идее сохранения экологической обстановки, хорошей экологической безопасности. Кристина Сущеня, СТВ:

Вы упомянули про пилотный проект. Может быть, есть уже какие-то предварительные результаты?

Иван Барановский:

Предварительные результаты будут уже после того, как будет из него изготовлен компост, то есть получено органическое удобрение. Мы ждем завершения первого этапа уже летом. Пока это все собирается, вывозится на площадку для компостирования и складывается в специальные бурты, где происходит биодеградация собранных отходов, туда добавляются еще другие отходы, целлюлозосодержащие, то есть это веточки от уборки садов и парков. Илона Волынец:

Будем ждать результатов. Думаю, минчане тоже с удовольствием поучаствуют в чем-то подобном. Алина, Влад, учитывая ваш проект, о батарейках вы теперь точно все знаете. Это как-то повлияло на ваше отношение к сортировке мусора? Что-то изменилось?