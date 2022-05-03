«Эмоции были невероятными». Финалистки «Королевы студенчества – 2022» о победе, себе и планах на будущее
Дмитрий Потапович, ведущий:
С чем у вас ассоциируется весна? Лично у меня с красивыми девушками. Сегодня, 3 мая, в студии программы «Новое утро на РТР-Беларусь» – победительница Минского городского этапа конкурса красоты и таланта «Королева студенчества – 2022» – Дарья Захарчук и обладательница титула «Первая вице-Королева студенчества» – Вероника Лукашевич.
Юлия Самусенко, ведущая:
Девушки, поздравляем вас с такими прекрасными достижениями. Расскажите, какие эмоции испытали, когда услышали вердикт жюри?
Дарья Захарчук, победительница Минского городского этапа конкурса красоты и таланта «Королева студенчества – 2022»:
Эмоции были достаточно невероятными. Было очень радостно, но тяжело поверить в то, что конкурс закончился, мы услышали вердикт жюри. И все – впереди что-то будет еще.
Юлия Самусенко:
Вероника, а вы что почувствовали?
Вероника Лукашевич, обладательница титула «Первая вице-королева студенчества»:
Я также была очень рада, потому что каждая из девочек была достойна этой победы. Я очень рада, что оказалась в тройке победителей.
Дмитрий Потапович:
Расскажите, а какие этапы вы прошли, чтобы победить в конкурсе, и как готовились к этому мероприятию?
Дарья Захарчук:
Этапы были у нас такие: три дефиле, ораторский конкурс и творческий. Готовились мы на протяжении восьми дней. Каждый день наш был расписан очень насыщенно: с утра и до вечера у нас были какие-то мероприятия. Было достаточно тяжело, но мы справились с этим.
Юлия Самусенко:
Чем покорили жюри? Что больше всего понравилось?
Вероника Лукашевич:
Я думаю, что понравилось все, потому что программа у нас была очень насыщенной, очень интересной и, что самое прекрасное, – это поддержка наших друзей, близких – то, что нас очень мотивировало.
Дмитрий Потапович:
Расскажите немного о себе. Мы знаем, что вы обе учитесь в педагогическом университете имени Максима Танка, правильно?
Дарья Захарчук:
Я студентка первого курса факультета физического воспитания. Моя специальность называется «Спортивный режиссер». В будущем я буду как спортивный организатор спортивно-массовых мероприятий и учителем физической культуры. Также являюсь еще и моделью в Национальной школе красоты – это больше мое хобби.
Вероника Лукашевич:
Я обучаюсь на факультете дошкольного образования первого курса. Я очень люблю детей, поэтому и выбрала педагогический вуз. Готова отдавать частичку себя детям, вкладывать в них все, что знаю сама. Также увлекаюсь пением и танцами – мое хобби.
Дмитрий Потапович:
Безусловно, эти хобби вам помогли в конкурсе.
Вероника Лукашевич:
Конечно.
Юлия Самусенко:
Дарья, вам предстоит побороться за звание королевы в гранд-финале республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества». Какой у вас настрой и чем будете покорять публику дальше?
Дарья Захарчук:
Настрой боевой. Сейчас немножко отдохнули и дальше пойдем врываться в конкурсную подготовку. Надеемся, что займем тоже хоть какое-нибудь призовое место. Покорять будем красотой, грацией и уверенностью в себе.
Юлия Самусенко:
А, может, какой-нибудь творческий номер продумываете заранее? Что-то такое интересное готовите?
Дарья Захарчук:
Конечно. Скоро начнем готовить. Пока что, думаю, это останется загадкой.
Дмитрий Потапович:
Пока это секрет. Не будем раскрывать все. Расскажите о дальнейших планах.
Вероника Лукашевич:
Я думаю, в планах, конечно же, закончить университет. Найти прекрасную работу. И я думаю, что нужно дальше продвигаться, не останавливаться на достигнутом. Дальше развивать себя и свои таланты. В нашем университете, если ты любишь детей и у тебя много талантов, и ты хочешь их раскрыть, я думаю, что именно в нашем университете это возможно.
Дарья Захарчук:
А я не строю какие-либо высокие планы. Для меня сейчас в первую очередь стоит учеба и продвинуться дальше на конкурсе.