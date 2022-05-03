«Эмоции были невероятными». Финалистки «Королевы студенчества – 2022» о победе, себе и планах на будущее

Дмитрий Потапович, ведущий:

С чем у вас ассоциируется весна? Лично у меня с красивыми девушками. Сегодня, 3 мая, в студии программы «Новое утро на РТР-Беларусь» – победительница Минского городского этапа конкурса красоты и таланта «Королева студенчества – 2022» – Дарья Захарчук и обладательница титула «Первая вице-Королева студенчества» – Вероника Лукашевич. Юлия Самусенко, ведущая:

Девушки, поздравляем вас с такими прекрасными достижениями. Расскажите, какие эмоции испытали, когда услышали вердикт жюри?

Дарья Захарчук, победительница Минского городского этапа конкурса красоты и таланта «Королева студенчества – 2022»:

Эмоции были достаточно невероятными. Было очень радостно, но тяжело поверить в то, что конкурс закончился, мы услышали вердикт жюри. И все – впереди что-то будет еще. Юлия Самусенко:

Вероника, а вы что почувствовали?

Вероника Лукашевич, обладательница титула «Первая вице-королева студенчества»:

Я также была очень рада, потому что каждая из девочек была достойна этой победы. Я очень рада, что оказалась в тройке победителей. Дмитрий Потапович:

Расскажите, а какие этапы вы прошли, чтобы победить в конкурсе, и как готовились к этому мероприятию? Дарья Захарчук:

Этапы были у нас такие: три дефиле, ораторский конкурс и творческий. Готовились мы на протяжении восьми дней. Каждый день наш был расписан очень насыщенно: с утра и до вечера у нас были какие-то мероприятия. Было достаточно тяжело, но мы справились с этим. Юлия Самусенко:

Чем покорили жюри? Что больше всего понравилось? Вероника Лукашевич:

Я думаю, что понравилось все, потому что программа у нас была очень насыщенной, очень интересной и, что самое прекрасное, – это поддержка наших друзей, близких – то, что нас очень мотивировало.

Дмитрий Потапович:

Расскажите немного о себе. Мы знаем, что вы обе учитесь в педагогическом университете имени Максима Танка, правильно? Дарья Захарчук:

Я студентка первого курса факультета физического воспитания. Моя специальность называется «Спортивный режиссер». В будущем я буду как спортивный организатор спортивно-массовых мероприятий и учителем физической культуры. Также являюсь еще и моделью в Национальной школе красоты – это больше мое хобби. Вероника Лукашевич:

Я обучаюсь на факультете дошкольного образования первого курса. Я очень люблю детей, поэтому и выбрала педагогический вуз. Готова отдавать частичку себя детям, вкладывать в них все, что знаю сама. Также увлекаюсь пением и танцами – мое хобби. Дмитрий Потапович:

Безусловно, эти хобби вам помогли в конкурсе. Вероника Лукашевич:

Конечно. Юлия Самусенко:

Дарья, вам предстоит побороться за звание королевы в гранд-финале республиканского конкурса грации и таланта «Королева студенчества». Какой у вас настрой и чем будете покорять публику дальше?