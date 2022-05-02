Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска?

Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Анастасия Александровна, появилась информация, что в Минске планируется раздельный вывоз мусора по дням недели. Как у нас люди рассуждают? «А зачем я буду сортировать мусор, если все равно приезжает одна и та же машина, все это сгружается?»

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Люди, конечно же, сортируют не совсем качественно те отходы, которые выбрасывают в контейнеры, установленные на дворовых территориях для раздельного сбора мусора. Поэтому все отходы, которые туда попадают, везутся на досортировку на наши мусоросортировочный завод и мусоросортировочные линии предприятия Kores. Поэтому вывоз осуществляется по графику.

Кристина Сущеня, СТВ:

Предлагаю посмотреть небольшой опрос, который подготовили ребята из молодежного совета Мингорисполкома. Вопрос простой: сортируете ли вы мусор?

– Я сортирую мусор, потому что считаю это необходимым для сохранения нашей окружающей среды.

– Я за спасение экологии нашей планеты. Все люди на Земле должны сортировать мусор.

– По возможности я стараюсь сортировать мусор, считаю это необходимым.

– Я и моя семья сортируем мусор, поэтому я считаю, что все люди должны объединиться ради сохранения нашей планеты.

– Я стараюсь сортировать мусор: сдавать бумагу в макулатуру, отдельно сортировать пластиковые и стеклянные изделия и выбрасывать их по специально отведенным контейнерам.

– Я и моя семья уже на протяжении долгих лет сортируем мусор и считаем это необходимым, потому что неотсортированный мусор попадает на свалки.

– Сортируя бытовые отходы, мы обеспечиваем не только чистоту вокруг, но и здоровое будущее новому поколению.