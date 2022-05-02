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Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска?

02 мая 2022 12:31
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Новости Беларуси. Как уменьшить собственный экослед? Каким вещам можно дать вторую, а порой и третью жизнь? Правда ли, что минчане – самые ленивые потребители в стране? Об экотрендах рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -1

Илона Волынец, СТВ:  
Анастасия Александровна, появилась информация, что в Минске планируется раздельный вывоз мусора по дням недели. Как у нас люди рассуждают? «А зачем я буду сортировать мусор, если все равно приезжает одна и та же машина, все это сгружается?»  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Люди, конечно же, сортируют не совсем качественно те отходы, которые выбрасывают в контейнеры, установленные на дворовых территориях для раздельного сбора мусора. Поэтому все отходы, которые туда попадают, везутся на досортировку на наши мусоросортировочный завод и мусоросортировочные линии предприятия Kores. Поэтому вывоз осуществляется по графику.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -7

Кристина Сущеня, СТВ:  
Предлагаю посмотреть небольшой опрос, который подготовили ребята из молодежного совета Мингорисполкома. Вопрос простой: сортируете ли вы мусор?  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -10

– Я сортирую мусор, потому что считаю это необходимым для сохранения нашей окружающей среды.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -13

– Я за спасение экологии нашей планеты. Все люди на Земле должны сортировать мусор.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -16

– По возможности я стараюсь сортировать мусор, считаю это необходимым.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -19

– Я и моя семья сортируем мусор, поэтому я считаю, что все люди должны объединиться ради сохранения нашей планеты.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -22

– Я стараюсь сортировать мусор: сдавать бумагу в макулатуру, отдельно сортировать пластиковые и стеклянные изделия и выбрасывать их по специально отведенным контейнерам.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -25

 – Я и моя семья уже на протяжении долгих лет сортируем мусор и считаем это необходимым, потому что неотсортированный мусор попадает на свалки.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -28

– Сортируя бытовые отходы, мы обеспечиваем не только чистоту вокруг, но и здоровое будущее новому поколению.  

Важно не только знать, но и применять на практике. Сортируют ли мусор жители Минска? -31

– Сортируете ли вы мусор?  
– Нет.  
– Считаете ли вы это необходимым?  
– Считаю это необходимым. Когда-нибудь к этому должен прийти весь наш менталитет народа.  

«Все действительно начинается с молодежи». Заместитель директора Института ЖКХ о реализации экологических проектов (подробнее тут).  

# Экология # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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