Исторический рекорд! Урожай озимого ячменя в Беларуси впервые превысил 1 млн тонн

В Беларуси установлен исторический рекорд по сбору озимого ячменя – впервые урожай превысил 1 миллион тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом урожайность выросла более чем на три центнера с гектара по сравнению с 2025 годом, а общий намолот зерна уже превысил два миллиона тонн. Одновременно идет уборка рапса с ожидаемым урожаем свыше миллиона тонн (получают около 28 центнеров с гектара). Такой результат стал возможен благодаря работе ученых, которые за 20 лет втрое увеличили урожайность этой культуры.

Сергей Кравцов, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Мы перешли на новый уровень развития селекционного процесса. Внедрили методы ДНК-технологий, методы ДНК-маркеров. Мы внедрили методы биотехнологии, селекционной биотехнологии. И внедрили физиологию растений и клеточный отбор. Мы выращиваем в пробирочках культуру пыльников. Берем и выращиваем в пробирочках, чтобы сократить селекционный процесс. Уборочную кампанию ведут почти семь тысяч комбайнов, 86 % из которых – отечественного производства. Техника оснащена компьютерами, но требует ручной настройки под каждое поле для минимизации потерь.