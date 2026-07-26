Жатва в самом разгаре. Белорусские аграрии нацелились на рекордный урожай

Жатва для нас не проходное событие, хотя и пережили мы не одну уборочную. И сколько еще впереди?! Но каждый раз выходим в поле не просто за зерном, для нас оно действительно много значит. Это и хлеб, и живые деньги, и составляющая суверенитета. Это базис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На голодный желудок думать и принимать решения сложновато. А сейчас время такое, требует реакций, иногда мгновенных. Так что для нас жатва давно вышла за рамки аграрных сводок, и именно потому этот процесс контролируется на самом высоком уровне. На неделе Дворец Независимости превратился в главный стратегический штаб. Президент провел жесткий селектор со всеми регионами. Спрятаться в кабинетах за красивыми отчетами ни у кого не получилось. Разговор получился жестким, предметным и без лишних церемоний.

Убирать минимум 6% урожая в день! Лукашенко поставил аграриям жесткую задачу. Уборочная показывает реальный уровень дисциплины, мобилизационную готовность и умение работать в команде. Именно сейчас идет проверка системы: как сработал «Гомсельмаш», вовремя ли «Белнефтехим» поставил топливо, как милиция контролирует порядок и насколько жестко губернаторы держат руку на пульсе. Если справляемся с жатвой – справимся и с другими вызовами. Ну а если не можем навести порядок даже в полях, чего тогда стоит ждать?! Хотя прошлый год, тоже непростой, показал, на что мы способны. Конечно, если захотим. В этот раз задачи стоят не менее глобальные. Предыдущие достижения берем за ориентир и пытаемся даже побить собственные рекорды. Аграрии отмечают, что урожай в этом году стоит хороший. Главное – вовремя убрать, и никакие отговорки не принимаются. Впрочем, как и всегда.

В кабине – умная электроника, на борту – зубр с госсимволикой, в жатке – рапс, «черное золото» и самая высокодоходная культура для аграриев. Для Дмитрия Лисая это лишь вторая уборочная. Раньше работал на тракторе, теперь – за штурвалом комбайна. Старается «причесывать» поля аккуратно, как учил отец-механизатор. Мотивация сильная: убирает хлеб и для страны, и для семьи – дома жена и трое детей.

4 заработаете? Дмитрий Лисай, механизатор сельхозпредприятия «Протасовщина» предприятия «Гроднооблгаз»:

Больше. Все зависит от намолота. – Чисто ради денег работа или что-то есть еще?

– Для души. Как говорят, руки хлебом пахнут.

Время сейчас дорогое. За эти летние недели нужно собрать урожай, который будет кормить страну весь следующий год. Поэтому контроль за каждым комбайном личный и круглосуточный. Галина Буро, корреспондент:

В целом внезапному визиту губернатора и помощника Президента никто в хозяйстве не удивлен – такие внеплановые проверки в период жатвы для региона стали нормой.

Алкогольное опьянение, хищение продукции и горюче-смазочных материалов, нарушение правил хранения металлолома – поступки недопустимые, тем более в период стратегически важной для страны уборочной кампании.

Пожар в Ивьевском районе едва не уничтожил 30 тонн зерна. Спасатели успели вовремя. Причины возгорания устанавливаются. ЧП на зерносушилке наглядно подтверждает необходимость исполнения требований Президента. Железная дисциплина на уборочной должна быть на первом месте. На селекторном совещании Александр Лукашенко поручил правительству и госконтролю жестко и оперативно устранять любые недостатки.

«Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко о недостатках уборочной. Контролирующие органы сразу отреагировали. В стране создано 18 мобильных групп. Просроченные огнетушители и игнорирование техники безопасности при ремонте техники. Такие нарушения прокуроры и спасатели выявили на мехдворе хозяйства «Друцк-Агро». Все предписания аграрии обязаны выполнить в кратчайшие сроки.

Допускать такие нарушения. Вы же сами понимаете, что потенциально ставите в опасность своих работников. Поэтому инженерные службы могут все эти вопросы проконтролировать и оперативно устранить.