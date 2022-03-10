Занимаются даже люди с сахарным диабетом. Чем полезен бодибилдинг и почему его сравнивают с реабилитацией?

Дивергент – это мыслить нестандартно, – утверждает Владимир Ван-Ли. В прошлом – чемпион Беларуси по бодибилдингу, теперь – профессиональный тренер. С детства его жизнь была сосредоточена на занятиях в спортивном зале. Но со временем увлечение переросло в страсть и стало не просто хобби, а профессией.

Владимир Ван-Ли, профессиональный тренер:

Я всегда смотрел на античные статуи – вот это мне нравилось. Гармония, чтоб было красиво. Бодибилдинг изначально это красота тела, это ни в коем случае не уродство. Человек необязательно должен быть большим. Он может быть небольшим, но гармонично сложен. И когда на него смотришь, я это называю «радует глаз».

Для тех, кто жить не может без фитнеса, мужчина открыл курсы практического бодибилдинга. Чтобы попасть на занятия к нему, желающие едут даже из Москвы. Но перед тем как приступить к тренировкам, проходит своего рода собеседование. Ведь есть люди, которым Владимир может отказать ввиду проблем со здоровьем. Ван-Ли уверен: ни одно онлайн-обучение не заменит тренировок в зале. Порой люди сталкиваются с техническими вопросами, которые не в силах решить сами.

Владимир Ван-Ли:

Я не понимаю, почему решили, что бодибилдинг может стать онлайн? Это все очень сложно, это надо пропускать через себя. Поэтому я отказался изначально, у меня не было видения, как это может быть онлайн-обучение, особенно если люди пришли с нуля, и ни разу не трогали железо руками, и уже получают сертификат, что прошли онлайн-обучение. Это смешно. Поэтому я открыл свои курсы. У нас есть и теория. Я считаю, что сначала надо в теории все пройти. Потом это же мы проходим на практике.

Бытует мнение, что после 40 уже поздно бежать в спортзал и тягать железо. А еще с возрастом появляется много противопоказаний, связанных с физической нагрузкой. Специалисты советуют начинать с кардиотренировок, чтобы развить выносливость, научиться дышать. И только потом переходить к тренажерам. Не забываем про грамотного наставника рядом, который будет следить за вашей техникой. И придерживаемся правильного питания.

Владимир Ван-Ли:

Чем хорош бодибилдинг? У вас слабая поясница – вы можете приложить усилия именно к этой части тела, чтобы ее сделать сильнее. Тебе не надо всему раскачиваться. Если ты хочешь сделать поясницу крепкую, можешь ходить и качать поясницу. Или ягодичные мышцы. Это не значит, что тебе надо сдавать какие-то нормы силовые. В любом возрасте можно начинать, в любом возрасте если тренироваться, будешь чувствовать себя намного лучше. Это уже 100 %. Людям, у которых диабет, становится лучше в зале, потому что мышцы начинают утилизировать глюкозу. Людям, которые после болезни. Что такое реабилитация? Это тот же самый бодибилдинг, восстановление функции мышц. С годами мы это утрачиваем, к сожалению. Юрий Фанкевич около 20 лет ведет здоровый образ жизни. Мужчина признается: это его жизненная обязанность перед своим телом – всегда быть в тонусе.

Юрий Фанкевич:

Каждый раз ты, по сути, преодолеваешь себя. Когда ты приходишь в зал, то чувствуешь, что ты заряжен, обнулен полностью. Если у тебя какие-то проблемы, неурядицы, зал это настолько сглаживает, что ты выходишь отсюда обнуленным, новым человеком.