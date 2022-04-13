«Это, наверное, должно стать их стержнем». Учащиеся из Борисова приехали в Совет Республики

Новости Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи в приоритете. 13 апреля около полусотни учащихся из Борисова посетили Совет Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них там провели экскурсию. В числе счастливчиков те, кто участвует в общественной жизни. К тому же ребята активно продвигают проект «Пока я помню – я живу!».

Анна Козьмина, ученица средней школы № 13 Борисова:

Он был организован для увековечивания памяти легендарных героев, которые участвовали в освобождении города, республики. И в рамках проекта была высажена аллея памяти, посвященная героям войны на территориях нескольких школ. Были проведены беседы, конференции. Просто ради того, чтобы каждый ребенок, каждый ученик школы мог помнить, благодаря кому мы живем под мирным небом. Большинство учащихся не просто участники проекта, но и родственники тех, кто воевал в годы Великой отечественной. Для этих ребят 9 Мая – особый праздник. В День Победы свои семейные традиции.

Дарья Кузнецова, учащаяся Борисовского государственного медицинского колледжа:

Накануне 9 Мая, моя семья посещает могилу моего дедушки. Кузнецова Ивана Филипповича. Большинство русских солдат называли его Иваном. Он герой войны, солдат-победитель. Он самый молодой в истории Великой Отечественной войны полный кавалер ордена славы, сын полка, подносчик снарядов, артиллерист. Мой дедушка ушел на войну в 14 лет. Орденом Славы I-й степени он удостоился в 16 лет. Мне сейчас 19 и я даже представить не могу, насколько это был подвиг, насколько тяжело пройти войну подростком. Инициатором патриотического проекта стала сенатор Елена Зябликова. Работа в этом направлении ведется не первый день и сделано немало. Поколение Next не должно забывать, какой ценой завоеван мир, и быть благодарным своим предкам.

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Прежде всего, это совместная работа и учащихся, и молодежи. Сегодня должно наше подрастающее поколение, наша молодежь, понимать, как они будут жить, понимать ценности. Чтобы не разрушались памятники наши. Это, наверное, должно стать их стержнем. А для этого нужно начинать с детства.