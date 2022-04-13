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В Беларусь стали чаще прибывать граждане ЕС. Для поляков, литовцев и латышей могут устроить безвиз

13 апреля 2022 11:00
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Новости Беларуси. На фоне снижения заболеваемости COVID-19 в Беларуси рассматривают вопрос безвизового въезда для граждан сопредельных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время в наземных и воздушных пунктах пропуска принимают иностранцев с визами. Не исключено, что вскоре подход может измениться.

В Беларусь стали чаще прибывать граждане ЕС. Для поляков, литовцев и латышей могут устроить безвиз-1

Еще с 3 апреля в Беларуси отменили большинство ограничений на пересечение границы в условиях пандемии. В связи с чем Пограничный комитет Беларуси зафиксировал увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из Евросоюза.

В Беларусь стали чаще прибывать граждане ЕС. Для поляков, литовцев и латышей могут устроить безвиз-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма, в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств Евросоюза права безвизового въезда и пребывания в Беларуси. Одновременно Госпогранкомитетом разрабатывается механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.

В Беларусь стали чаще прибывать граждане ЕС. Для поляков, литовцев и латышей могут устроить безвиз-7

Напомним, иностранцам и лицам без гражданства при въезде в Беларусь по-прежнему необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации. Это не касается тех, кто прибывает в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине.

# Госпогранкомитет # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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