В Беларусь стали чаще прибывать граждане ЕС. Для поляков, литовцев и латышей могут устроить безвиз

Новости Беларуси. На фоне снижения заболеваемости COVID-19 в Беларуси рассматривают вопрос безвизового въезда для граждан сопредельных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время в наземных и воздушных пунктах пропуска принимают иностранцев с визами. Не исключено, что вскоре подход может измениться.

Еще с 3 апреля в Беларуси отменили большинство ограничений на пересечение границы в условиях пандемии. В связи с чем Пограничный комитет Беларуси зафиксировал увеличение количества иностранных граждан, прибывающих из Евросоюза.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма, в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств Евросоюза права безвизового въезда и пребывания в Беларуси. Одновременно Госпогранкомитетом разрабатывается механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска.