Если силовые структуры не воспитают этих беспризорников, мы получим армию бандитов. Что об этом думают в в/ч 3214?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу « По существу » собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Минска:

Может, меня коллеги поправят, но, если не ошибаюсь, тот же Макаренко говорил, когда были годы революции, хаос, разруха, холод, голод, боролись с бандитизмом. Он еще тогда говорил, что если милиция, силовые структуры не возьмут этих беспризорников воспитывать и не начнут с ними работать, то через какое-то время мы получим армию не то что беспризорников, а бандитов, хулиганов, которые доставят нам еще немало хлопот.

Алена Сырова, СТВ:

То есть нам надо переложить функцию образования и воспитания только на военных?

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:

Мы не воспитатели. Мы можем обучить военному делу.