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Если силовые структуры не воспитают этих беспризорников, мы получим армию бандитов. Что об этом думают в в/ч 3214?

04 октября 2021 18:49
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Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Если силовые структуры не воспитают этих беспризорников, мы получим армию бандитов. Что об этом думают в в/ч 3214?-1

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Минска:
Может, меня коллеги поправят, но, если не ошибаюсь, тот же Макаренко говорил, когда были годы революции, хаос, разруха, холод, голод, боролись с бандитизмом. Он еще тогда говорил, что если милиция, силовые структуры не возьмут этих беспризорников воспитывать и не начнут с ними работать, то через какое-то время мы получим армию не то что беспризорников, а бандитов, хулиганов, которые доставят нам еще немало хлопот.

Алена Сырова, СТВ:
То есть нам надо переложить функцию образования и воспитания только на военных?

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Мы не воспитатели. Мы можем обучить военному делу.

Если силовые структуры не воспитают этих беспризорников, мы получим армию бандитов. Что об этом думают в в/ч 3214?-4

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что мне нравится из того, что делается в 3214? Это как раз пример, практически эталонный тесного эффективного взаимодействия Министерства образования, Министерства здравоохранения, управления образования Мингорисполкома и самой части 3214. Они как-то скромничают. Если бы Александр показал презентацию… Там четко есть уроки и про символику, и про историю, и про знаковые архитектурные вещи. Они не только бегают и прыгают.

Если силовые структуры не воспитают этих беспризорников, мы получим армию бандитов. Что об этом думают в в/ч 3214?-7

Александр Бражицкий:
Если загуглить, что такое гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание… я ученым задаю вопрос, входит ли гражданско-патриотическое в военное, или не входит, или у нас вообще блока нет. И если посмотреть определение, то там четко написано, что гражданское, что патриотическое – обычаи, ценности, традиции должен знать. Но в военно-патриотическом еще плюс готовность защитить свою Родину.

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# Молодежь Беларуси # общество # Юрий Цаба # Алена Сырова # Александр Бражицкий # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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