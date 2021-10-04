Национальная идея будет прописана в Кодексе об образовании? Рассказывает Игорь Марзалюк
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Какая у нас национальная идея? Это все-таки то, чем головы наших детей заполняются в школе и не только в школе. Сегодня была новость о том, что вы предложили изменения в новый Кодекс об образовании. Что это за изменения и действительно ли нужен этот Кодекс?
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кодекс – это стратегия, поэтому он необходим на самом деле. Я хочу сказать, что если говорить очень коротко с учетом формата, Кодекс об образовании, который мы предлагаем и, даст бог, к концу этого года, если ничего не изменится, мы его утвердим. Он впервые очень четко в сравнении с другими документами, которые были приняты в нашей суверенной Беларуси по образованию, постулирует, что самое главное – это воспитание, патриотизм, идеология.
Кирилл Казаков:
Что такое патриотизм в этом Кодексе?
Игорь Марзалюк:
Патриотизм – это понимание того, что образование без воспитания невозможно, оно мертво. И это полный диссонанс с другими подходами, в том числе с таким популярным Болонским процессом, когда образование отдельно, а воспитание отдельно – отданное на откуп третьему сектору, общественным организациям и всему остальному.