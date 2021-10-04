Национальная идея будет прописана в Кодексе об образовании? Рассказывает Игорь Марзалюк

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Какая у нас национальная идея? Это все-таки то, чем головы наших детей заполняются в школе и не только в школе. Сегодня была новость о том, что вы предложили изменения в новый Кодекс об образовании. Что это за изменения и действительно ли нужен этот Кодекс?