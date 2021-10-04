Для чего нужен единый день голосования? Рассказал Владимир Андрейченко

Новости Беларуси. Шестая сессия седьмого созыва 4 октября началась с принятия законопроекта об изменении Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Шестая сессия седьмого созыва 4 октября началась с принятия законопроекта об изменении Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Единый день голосования – эта инициатива не раз звучала и во время диалоговых площадок. Проведение выборов в парламент и местные советы одновременно значительно сэкономит затраты на избирательную кампанию. Законопроект предусматривает и продление полномочий депутатов местных советов. По нынешнему законодательству выборы должны состояться уже в январе. Но тогда обязанности депутаты будут исполнять меньше положенного, если учесть дальнейшее объединение электоральных кампаний.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Введение единого дня голосования позволит местным органам власти сосредоточиться на главном – организовать общественное обсуждение конституционных новаций и провести республиканский референдум таким образом, чтобы его итогом стал общенациональный консенсус. Консолидация общества – это решающий фактор устойчивого развития страны в условиях нарастающей гибридной агрессии государств, претендующих на мировое господство, которые рассматривают Беларусь как инструмент в реализации своей геополитической стратегии или нежелательного экономического конкурента.
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