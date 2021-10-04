Для чего нужен единый день голосования? Рассказал Владимир Андрейченко

Единый день голосования – эта инициатива не раз звучала и во время диалоговых площадок. Проведение выборов в парламент и местные советы одновременно значительно сэкономит затраты на избирательную кампанию. Законопроект предусматривает и продление полномочий депутатов местных советов. По нынешнему законодательству выборы должны состояться уже в январе. Но тогда обязанности депутаты будут исполнять меньше положенного, если учесть дальнейшее объединение электоральных кампаний.