Мама с папой или школьные учителя. Кто должен заниматься воспитанием ребёнка?

Национальная идея будет прописана в Кодексе об образовании? Рассказывает Игорь Марзалюк, читайте здесь .

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу « По существу » собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вопрос, конечно, сложный. У нас привыкли, и реальность диктует то, что сегодня отдали в школу – все, педагоги должны заниматься.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Педагог ходит по семьям, следит за тем, как люди питаются, выглядят. Делает практически все.