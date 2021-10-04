Мама с папой или школьные учителя. Кто должен заниматься воспитанием ребёнка?
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
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Алена Сырова, СТВ:
Кто должен заниматься воспитанием – учреждения государственного образования или семья?
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вопрос, конечно, сложный. У нас привыкли, и реальность диктует то, что сегодня отдали в школу – все, педагоги должны заниматься.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Педагог ходит по семьям, следит за тем, как люди питаются, выглядят. Делает практически все.
Вера Широкая:
Конечно. Составляет определенные документы, очень много работы. Понятие патриотизма должно формироваться, конечно, в семье. И вообще, я хотела бы сказать, что, наверное, глубокая составляющая в самом восприятии этого смысла лежит в традиционных семейных ценностях. Если мама с папой воспитывают ребенка в полноценной духовно-нравственной, богатой семье этическими нормами, то, наверное, этот ребенок вырастет в глубоком смысле патриотом. Вы спрашивали, что такое патриотизм. Я, например, в силу тех обстоятельств, которые мы пережили в последнее время, – это, наверное, не предать. Уже говорю так.