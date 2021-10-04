Что нового ждёт белорусских водителей и нашумевшие изменения в УК. Вот как проходит осенняя сессия парламента

Новости Беларуси. Единый день голосования. Изменение ответственности за призывы к санкциям, приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии. 4 октября в Палате представителей открылась шестая сессия седьмого созыва. Она, уверяют депутаты, будет непростой. Помимо важных документов, которые традиционно рассматривают на осенней сессии, это бюджет на будущий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентариям приходится в прямом смысле держать руку на пульсе и давать законодательный ответ на политическое, экономическое, военное и информационное давление. Какие новации приняли сегодня и о планах расскажет Анастасия Ярощик-Корниенко.

Открытие сессии для депутатов всегда момент торжественный. Все эти месяцы парламентарии общались с избирателями, участвовали в обсуждениях. Теперь время поделиться с коллегами законодательными предложениями. Шестая сессия седьмого созыва началась с принятия законопроекта об изменении Конституции. Единый день голосования – эта инициатива не раз звучала и во время диалоговых площадок. Проведение выборов в парламент и местные советы одновременно значительно сэкономит затраты на избирательную кампанию. Законопроект предусматривает и продление полномочий депутатов местных советов. По нынешнему законодательству выборы должны состояться уже в январе. Но тогда обязанности депутаты будут исполнять меньше положенного, если учесть дальнейшее объединение электоральных кампаний. Для чего нужен единый день голосования? Рассказал Владимир Андрейченко. Читайте здесь.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Давление на Беларусь идет как в политическом, так и экономическом плане. Депутаты не остаются в стороне. На повестке сразу несколько законопроектов, как подчеркнули парламентарии, стратегической важности. Уже нашумевшие, но необходимые изменения в Уголовный кодекс. Поправки ужесточат ответственность за призывы к санкциям. Депутаты подчеркивают: экономический инструмент, который выбрали в отношении Беларуси некоторые страны, – это не иначе как выдавливание наших производителей с рынков, не считаясь с последствиями для трудовых коллективов, пенсионеров. К тому же санкции идут вразрез с нормами международного права и стали самым настоящим шантажом. Похоже, таким действиям в Овальном зале нашли законодательный ответ – приняли поправки единогласно. Вот детали.

К экономическому шантажу добавились провокации на границе. Обсуждали сегодня депутаты сложившуюся ситуацию на белорусско-польском направлении. Чтобы самим разобраться в нюансах, парламентарии ездили в приграничье. В пункте пропуска «Брузги» ознакомились с инфраструктурой, а также посетили одну из пограничных застав. Преодолели километровый путь по непроходимой дороге в самую глушь, туда, где 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза, где «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой. Сегодня депутаты делятся впечатлениями. Подробности читайте здесь.

Накануне ситуацию на границе Беларуси с ЕС Президент назвал гуманитарной катастрофой. Лукашенко: силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Замерзших, изувеченных. А нам что делать? Не бросишь же. Подробности здесь.

По поручению Президента Совмин в Палату представителей внес на рассмотрение законопроект о приостановлении действия соглашения между Беларусью и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Депутаты поддержали. Савиных о приостановке соглашения о реадмиссии: не можем исполнять его в условиях, навязанных нам ЕС. Читайте тут.

Не упустили возможность парламентарии уточнить у министра МВД Ивана Кубракова, какова ситуация сегодня на границе. Кубраков: появляется информация, что проходят группы боевиков, нелегальных мигрантов. Ситуация полностью контролируется. Читайте здесь. Традиционно на осенней сессии рассмотрят бюджетный пакет на 2022 год. В целом в повестку дня включены 20 законопроектов. Это и Кодекс об образовании, и ряд законопроектов экономического блока. Непосредственное участие парламентарии примут в доработке проекта Основного закона и подготовке к проведению конституционной реформы.