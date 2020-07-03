«Если мужчины по утрам будут дегустировать архас, демографическая ситуация улучшится». Раскрываем секреты белорусской кухни

Накормить и обогреть – в генах у каждого белоруса. Готовят с душой много столетий и угощают, как дома. Неспроста наша кухня остается в сердцах иностранцев!

Иностранцы:

– Сырники и блины обожаю!

– Драники, суп борщ, солянка мне очень нравится и еще запеканка.

– Белорусские, конечно, – бульба.

Испокон веков бульбаши встречали дорогих гостей караваем, лесным медом и иван-чаем. Наши хозяюшки знают, как использовать дары природы. В каждом регионе свои кулинарные традиции, оттого у гастрономического туризма большие перспективы! Сегодня в агроусадьбах можно подоить коз, отведать оленину и приготовить мачанку с блинами. Страна Беларусь на любой вкус. Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт Ирина Воронович, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма РБ:

Не менее традиционным является и черный хлеб, и молочные продукты, и сыры, которые готовят люди, живущие не только на агроэкоусадьбе, но и определенные заводы, которые сегодня популярны.

Один из брендов Витебщины – клецки с дУшами! Издавна они были ритуалом поминального стола и передавались из поколения в поколение. В картофель добавляют кусочки мяса, сала, грибочки, лучок и не скромничают с размером. Две клецки и полдня можно забыть о еде...

За аппетитной порцией и рецептом отправляйтесь в Глубокое или Лепель. «Няма лепшыя рэчы, як нашы клецкі с печы!» Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри За ухой отправляйтесь на Полесье! В Спорово вас встретят рыбным караваем и развеселят от души.

Жены рыболовов рецепты передают, как приданое. Запекают хрустящих карасей на соломке и бесподобно фаршируют щуку. Пальчики оближешь!

В Хвоенске желудок порадует свекольный квас и борщ из крапивы – кладезь витаминов и энергии на весь день. Люди на болоте знают толк в традиционном меню.

Да, белорусская кухня калорийная, но ведь наши предки основной упор делали на утро, а потом работали весь день в поле. Так что во всем нужно знать меру. А полешуки знают не только, как подсластить душу, но и успокоить сердце. Здесь наловчились печь ароматные пироги с клюквой и готовить кофе из желудей. Такой эксклюзив можно отыскать в каждом уголке Синеокой.

За 10 лет кулинарных экспедиций Елена Микульчик не перестает удивляться и посвящает нашим блюдам книги! Крестьянская, городская, шляхетская, королевская – такая разная, а главное – здоровая!

Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской кухни:

Невозможно представить кухню без бигоса. Это знаковое блюдо 18-19 века. Это сочетание свежей и квашеной капусты с мясными ингредиентами. классический бигос содержит до 5 видов колбасок, мяса. Есть классное блюдо, которое называется гульбишник – это такая картофельная запеканка. Картофель измельчается, добавляется грудинка, жареный лук, грибы и все это запекается корочкой. Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом Меньше всего белорусы знают о королевской кухне. Но над этим пробелом Елена Микульчик усердно работает. Среди изысканных десертов – архас. В сравнении с ним тирамису отдыхает. Его обожал король польский и великий князь литовский Ян III Собеский.

Елена Микульчик:

Собеский был очень плодовит – у него было 13-14 детей от любимой жены Марысеньки. Там и понятно, что архас – афродизиак, в составе натуруральная ваниль, и это хороший белковый продукт. И если наши мужчины по утрам будут дегустировать этот архас, то демографическая ситуация в стране улучшится.

Поднимут настроение и кулинарные фестивали. На клубнику отправляйтесь в Лунинец, на вишню – в Глубокое, на огурцы – в Ольшаны или Шклов, на помидоры – в Ивье.

И обязательно отведайте «Мотольские присмаки». Белорусская кухня здесь представлена в лучшем виде.