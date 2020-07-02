С Днём Независимости Александра Лукашенко и белорусов поздравили зарубежные лидеры

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости. Торжества уже стартовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления продолжают поступать в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей.