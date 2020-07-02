С Днём Независимости Александра Лукашенко и белорусов поздравили зарубежные лидеры

Новости Беларуси. Беларусь в преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости. Торжества уже стартовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления продолжают поступать в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей.
Среди них лидеры России, США, Китая, Индии, Казахстана, Сербии, Азербайджана, Украины, Латвии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, ОАЭ, Египта, Японии, Венесуэлы и целого ряда других стран.
С Днем Независимости белорусского лидера и народ нашей страны поздравляют Генеральный секретарь ООН, генсек Шанхайской организации сотрудничества, а также Папа Римский. Поздравительные послания направили премьер-министр России, председатель исполкома СНГ и Генеральный секретарь ОДКБ.