Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри

Ингредиенты: мука, творог, яйцо, манная крупа, сахар, сливочное масло, панировочные сухари, сливы.
Сливы разрезаем пополам и извлекаем косточки.
Ингредиенты: мука, творог, яйцо, манная крупа, сахар, сливочное масло, панировочные сухари, сливы.
Сливы разрезаем пополам и извлекаем косточки.
200 гр творога взбиваем блендером.
Взбиваем одно яйцо и перемешиваем с творогом.
Добавляем в творожную массу 150 размягченного сливочного масла.
В тесто добавляем 1 ст. л. манки и щепотку соли.
Всыпаем в тесто 250 гр муки.
В отверстие от косточки в половинке сливы всыпаем 1 ч. л. сахара и накрываем второй половинкой сливы.
Лепим из теста лепешки и заворачиваем в них сливы.
Опускаем клецки в кипящую воду и варим 15 минут.
Сваренные клецки выкладываем на тарелку.
1 ст. л. сливочного масла растапливаем на сковороде и добавляем 5 ст. л. панировочных сухарей. Перемешиваем.
Добавляем 2 ст. л. ложки сахара.
Клецки обваливаем в жареных панировочных сухарях.
Рекомендуем подавать блюдо с компотом из слив. Приятного аппетита!