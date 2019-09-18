Прямой эфир

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри

18 сентября 2019 07:58
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Ингредиенты: мука, творог, яйцо, манная крупа, сахар, сливочное масло, панировочные сухари, сливы.

Сливы разрезаем пополам и извлекаем косточки.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-1

200 гр творога взбиваем блендером.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-3

Взбиваем одно яйцо и перемешиваем с творогом.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-5

Добавляем в творожную массу 150 размягченного сливочного масла.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-7

В тесто добавляем 1 ст. л. манки и щепотку соли.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-9

Всыпаем в тесто 250 гр муки.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-11

В отверстие от косточки в половинке сливы всыпаем 1 ч. л. сахара и накрываем второй половинкой сливы.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-13

Лепим из теста лепешки и заворачиваем в них сливы.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-15
Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-16

Опускаем клецки в кипящую воду и варим 15 минут.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-18

Сваренные клецки выкладываем на тарелку.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-20

1 ст. л. сливочного масла растапливаем на сковороде и добавляем 5 ст. л. панировочных сухарей. Перемешиваем.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-22
Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-23

Добавляем 2 ст. л. ложки сахара.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-25

Клецки обваливаем в жареных панировочных сухарях.

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-27

Рекомендуем подавать блюдо с компотом из слив. Приятного аппетита!

Оригинально! Творожные клёцки со сливами внутри-29
# Татьяна Бородкина

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