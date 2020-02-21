Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: свиные ребрышки, сало, колбаски, репчатый лук, чеснок, перец, тмин, сметана, сливки и мука. А также кефир, яйца, сода, соль, сахар и масло.
Ингредиенты: свиные ребрышки, сало, колбаски, репчатый лук, чеснок, перец, тмин, сметана, сливки и мука. А также кефир, яйца, сода, соль, сахар и масло.
Отвариваем колбаски и остужаем бульон.
300 гр ребрышек хорошо обжариваем. Солим, перчим и выкладываем в отдельную посуду.
Мелко нарезаем лук и обжариваем на жире от ребрышек.
4 зубчика чеснока измельчаем и добавляем к луку.
100 гр муки высыпаем в глубокую посуду и вливаем постепенно 300 мл бульона от колбасок. Постепенно перемешиваем.
Добавляем в основу для мачанки 100 мл сливок и 300 гр сметаны. Перемешиваем.
Снова в сковороду к луку и чесноку отправляем ребрышки и заливаем основой для мачанки.
На слабом огне тушим мачанку.
После добавляем в мачанку нарезанные на небольшие кусочки колбаски.
Готовим блины.
3 яйца разбиваем в глубокую посуду.
Добавляем соль и немного сахара.
Выливаем в массу 250 мл кефира.
Добавляем щепотку непогашенной соды.
Просеиваем 300 гр муки в тесто.
Тесто должно получиться консистенции сметаны.
Хорошо разогреваем сковороду для блинов.
Жарим блины на масле.
Блюдо готово. Приятного аппетита!