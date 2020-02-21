Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: свиные ребрышки, сало, колбаски, репчатый лук, чеснок, перец, тмин, сметана, сливки и мука. А также кефир, яйца, сода, соль, сахар и масло.

Отвариваем колбаски и остужаем бульон.

300 гр ребрышек хорошо обжариваем. Солим, перчим и выкладываем в отдельную посуду.

Мелко нарезаем лук и обжариваем на жире от ребрышек.

4 зубчика чеснока измельчаем и добавляем к луку.

100 гр муки высыпаем в глубокую посуду и вливаем постепенно 300 мл бульона от колбасок. Постепенно перемешиваем.

Добавляем в основу для мачанки 100 мл сливок и 300 гр сметаны. Перемешиваем.

Снова в сковороду к луку и чесноку отправляем ребрышки и заливаем основой для мачанки. На слабом огне тушим мачанку.

После добавляем в мачанку нарезанные на небольшие кусочки колбаски. Готовим блины. 3 яйца разбиваем в глубокую посуду.

Добавляем соль и немного сахара. Выливаем в массу 250 мл кефира.

Добавляем щепотку непогашенной соды. Просеиваем 300 гр муки в тесто. Тесто должно получиться консистенции сметаны.

Хорошо разогреваем сковороду для блинов.

Жарим блины на масле.