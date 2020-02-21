Прямой эфир

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт

21 февраля 2020 08:17
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Ингредиенты: свиные ребрышки, сало, колбаски, репчатый лук, чеснок, перец, тмин, сметана, сливки и мука. А также кефир, яйца, сода, соль, сахар и масло.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-1

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-3

Отвариваем колбаски и остужаем бульон.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-6

300 гр ребрышек хорошо обжариваем. Солим, перчим и выкладываем в отдельную посуду.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-9

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-11

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-13

Мелко нарезаем лук и обжариваем на жире от ребрышек.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-16

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-18

4 зубчика чеснока измельчаем и добавляем к луку.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-21

100 гр муки высыпаем в глубокую посуду и вливаем постепенно 300 мл бульона от колбасок. Постепенно перемешиваем.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-24

Добавляем в основу для мачанки 100 мл сливок и 300 гр сметаны. Перемешиваем.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-27

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-29

Снова в сковороду к луку и чесноку отправляем ребрышки и заливаем основой для мачанки.

На слабом огне тушим мачанку.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-32

После добавляем в мачанку нарезанные на небольшие кусочки колбаски.

Готовим блины.

3 яйца разбиваем в глубокую посуду.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-35

Добавляем соль и немного сахара.

Выливаем в массу 250 мл кефира.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-38

Добавляем щепотку непогашенной соды.

Просеиваем 300 гр муки в тесто.

Тесто должно получиться консистенции сметаны.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-41

Хорошо разогреваем сковороду для блинов.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-44

Жарим блины на масле.

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-47

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Мачанка по-крестьянски с колбасками и рёбрышками. Пошаговый рецепт-50

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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