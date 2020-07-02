В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска

А вот местная достопримечательность. Только скорее для автомобилистов. Единственная на все ближайшие населенные пункты станция техобслуживания работает в Комарово.
А вот местная достопримечательность. Только скорее для автомобилистов. Единственная на все ближайшие населенные пункты станция техобслуживания работает в Комарово.
Открыли ее Евгений Ермакович и Евгений Локутиевский – выпускники местной бизнес-школы. СТО не пустует никогда. За качественным ремонтом сюда приезжают из Мяделя, а иногда даже из Минска.
Евгений Локутиевский, предприниматель:
Помещение арендовали, ремонт полностью делали – тут было страшно. Крышу вон накрыли.
Даже откроют свой торговый дом. Смотрите, как бывший директор колледжа обучает односельчан бизнесу