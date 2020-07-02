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В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска

02 июля 2020 22:28
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А вот местная достопримечательность. Только скорее для автомобилистов. Единственная на все ближайшие населенные пункты станция техобслуживания работает в Комарово.

В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска-1

Открыли ее Евгений Ермакович и Евгений Локутиевский – выпускники местной бизнес-школы. СТО не пустует никогда. За качественным ремонтом сюда приезжают из Мяделя, а иногда даже из Минска.   

В Комарово работает СТО, куда за ремонтом приезжают даже из Минска-4

Евгений Локутиевский, предприниматель:   
Помещение арендовали, ремонт полностью делали – тут было страшно. Крышу вон накрыли.  

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# Год малой родины # общество # Вероника Сайко # Евгений Локутиевский # Фотофакт

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