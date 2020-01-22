Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом

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Ингредиенты: картофельное пюре, шампиньоны, репчатый лук, чеснок, сало, яйца, растительное масло, соль, перец, горчица, тмин.

Ингредиенты для соуса: творог, зелень, сметана, свежий огурец. 400 гр шампиньонов промываем и мелко нарезаем.

Добавляем чуть-чуть растительного масла на сковороду и обжариваем грибы.

Очищаем и мелко нарезаем 3 зубчика чеснока.

Когда грибы пустили сок, отправляем к ним чеснок.

Также добавляем к грибам 1 ч. л. горчицы и щепотку тмина.

Нарезаем мелко 200 гр сала и обжариваем на сухой сковороде. Можно использовать грудинку.

Измельчаем лук и обжариваем его с салом.

В 500 гр охлажденного и уже посоленного картофельного пюре отправляем обжаренные грибы и сало. Смешиваем гульбишник.

Разогреваем духовку и форму на 180 градусов.

Смазываем маслом форму.

Взбиваем 2 яйца с 1 ч. л. растительного масла. Выкладываем в форму гульбишник. Посыпаем молотым перцем.

Сверху смазываем гульбишник яичной массой. Запекаем 20 минут. Подаем блюдо с соусом. Свежий огурец натираем на средней терке. Измельчаем зелень. Смешиваем ингредиенты с 50 гр. творога. Добавляем 2 ст. л. сметаны.