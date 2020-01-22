Прямой эфир

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом

22 января 2020 08:18
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Ингредиенты: картофельное пюре, шампиньоны, репчатый лук, чеснок, сало, яйца, растительное масло, соль, перец, горчица, тмин.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-1

Ингредиенты для соуса: творог, зелень, сметана, свежий огурец.

400 гр шампиньонов промываем и мелко нарезаем.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-4

Добавляем чуть-чуть растительного масла на сковороду и обжариваем грибы.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-7

Очищаем и мелко нарезаем 3 зубчика чеснока.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-10

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-12

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-14

Когда грибы пустили сок, отправляем к ним чеснок.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-17

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-19

Также добавляем к грибам 1 ч. л. горчицы и щепотку тмина.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-22

Нарезаем мелко 200 гр сала и обжариваем на сухой сковороде. Можно использовать грудинку.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-25

Измельчаем лук и обжариваем его с салом.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-28

В 500 гр охлажденного и уже посоленного картофельного пюре отправляем обжаренные грибы и сало. Смешиваем гульбишник.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-31

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-33

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-35

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-37

Разогреваем духовку и форму на 180 градусов.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-40

Смазываем маслом форму.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-43

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-45

Взбиваем 2 яйца с 1 ч. л. растительного масла.

Выкладываем в форму гульбишник. Посыпаем молотым перцем.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-48

Сверху смазываем гульбишник яичной массой.

Запекаем 20 минут.

Подаем блюдо с соусом.

Свежий огурец натираем на средней терке. Измельчаем зелень. Смешиваем ингредиенты с 50 гр. творога. Добавляем 2 ст. л. сметаны.

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-51

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-53

Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом-55

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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