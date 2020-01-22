Белорусский гульбишник. Готовим картофельную запеканку с творожным соусом

Ингредиенты: картофельное пюре, шампиньоны, репчатый лук, чеснок, сало, яйца, растительное масло, соль, перец, горчица, тмин.
Ингредиенты: картофельное пюре, шампиньоны, репчатый лук, чеснок, сало, яйца, растительное масло, соль, перец, горчица, тмин.
Ингредиенты для соуса: творог, зелень, сметана, свежий огурец.
400 гр шампиньонов промываем и мелко нарезаем.
Добавляем чуть-чуть растительного масла на сковороду и обжариваем грибы.
Очищаем и мелко нарезаем 3 зубчика чеснока.
Когда грибы пустили сок, отправляем к ним чеснок.
Также добавляем к грибам 1 ч. л. горчицы и щепотку тмина.
Нарезаем мелко 200 гр сала и обжариваем на сухой сковороде. Можно использовать грудинку.
Измельчаем лук и обжариваем его с салом.
В 500 гр охлажденного и уже посоленного картофельного пюре отправляем обжаренные грибы и сало. Смешиваем гульбишник.
Разогреваем духовку и форму на 180 градусов.
Смазываем маслом форму.
Взбиваем 2 яйца с 1 ч. л. растительного масла.
Выкладываем в форму гульбишник. Посыпаем молотым перцем.
Сверху смазываем гульбишник яичной массой.
Запекаем 20 минут.
Подаем блюдо с соусом.
Свежий огурец натираем на средней терке. Измельчаем зелень. Смешиваем ингредиенты с 50 гр. творога. Добавляем 2 ст. л. сметаны.
Приятного аппетита!