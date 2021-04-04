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А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно

04 апреля 2021 18:46
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Новости Беларуси. Земли Беларуси и России действительно исторически родные. Когда разглядываешь карту нашей страны, поражает ее топонимика. Так, например, деревня Брянск разместилась в Кричевском районе  прямо между Смоленской и Брянской областями России. Медвежье и Саньково – это еще две российские деревни, отрезанные от «большой земли» белорусскими лесами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

4,5 тысячи гектаров уже около 35 лет  анклав на Гомельщине. До Чернобыльской аварии здесь жили более сотни человек. Теперь это мертвая зона. Такую же пустую деревню мы нашли в Климовичском районе. Белорусский Питер.

А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно-1

Анна Рубан, библиотекарь Макеевичской сельской библиотеки-музея:
Когда мы начали собирать легенды о деревнях нашей округи, о Питере было известно только, что там когда-то жил граф Петр Пекарский. В свое время он взял много гектаров земли, и это место так и стало называться – Питер.

А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно-4

Валентина Лапикова, заведующий Макеевичским фельдшерско-акушерским пунктом:
Людей тогда было много. У нас родилось в семье четверо, в других было по трое, пятеро. Большие семьи были. Молодежь там не оставалась, кто-то умирал, кто-то уезжал.

А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно-7

Валентина Ивановна одна из тех, кто еще помнит Питер оживленным. Рассказывает, как ходила пешком на дискотеку в соседнюю российскую деревню, что в двух километрах. Когда пришло время учиться, уехала на Смоленщину.

А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно-10

Валентина Лапикова:
Просто здесь ближе, а там далеко нужно было ехать. Это нужно было на Милославичи, на шестерку, а потом на трассу, Варшавку. Мы туда не ходили только сюда пешком.

Обслуживать приходилось семь деревень, и все пешком. С мужем-россиянином решили вернуться в Беларусь, тем более в соседних от Питера Макеевичах уже полтора года не было фельдшера. Так, с 1985 года Валентина Ивановна здесь и работает.

А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно-13

Питер же почти как три года считается былой деревней. Последняя семья выехала, осталось кладбище и три нежилых дома. Среди них  родительский угол Валентины Ивановны. К нему ведет единственная песчаная дорога, которая теперь предназначена для перевозки леса. Под массой большой техники, естественно, она превратилась в непроходимую тропу.

Встретил жену, обрел семью, а теперь восстанавливает храм. Как живет в Беларуси мужчина, который приехал из России – читайте далее.

# Союзное государство # общество # Анна Рубан # Валентина Лапикова # Юлия Стриго # Фотофакт

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