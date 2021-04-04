А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно
Новости Беларуси. Земли Беларуси и России действительно исторически родные. Когда разглядываешь карту нашей страны, поражает ее топонимика. Так, например, деревня Брянск разместилась в Кричевском районе – прямо между Смоленской и Брянской областями России. Медвежье и Саньково – это еще две российские деревни, отрезанные от «большой земли» белорусскими лесами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
4,5 тысячи гектаров уже около 35 лет – анклав на Гомельщине. До Чернобыльской аварии здесь жили более сотни человек. Теперь это мертвая зона. Такую же пустую деревню мы нашли в Климовичском районе. Белорусский Питер.
Анна Рубан, библиотекарь Макеевичской сельской библиотеки-музея:
Когда мы начали собирать легенды о деревнях нашей округи, о Питере было известно только, что там когда-то жил граф Петр Пекарский. В свое время он взял много гектаров земли, и это место так и стало называться – Питер.
Валентина Лапикова, заведующий Макеевичским фельдшерско-акушерским пунктом:
Людей тогда было много. У нас родилось в семье четверо, в других было по трое, пятеро. Большие семьи были. Молодежь там не оставалась, кто-то умирал, кто-то уезжал.
Валентина Ивановна – одна из тех, кто еще помнит Питер оживленным. Рассказывает, как ходила пешком на дискотеку в соседнюю российскую деревню, что в двух километрах. Когда пришло время учиться, уехала на Смоленщину.
Валентина Лапикова:
Просто здесь ближе, а там далеко нужно было ехать. Это нужно было на Милославичи, на шестерку, а потом на трассу, Варшавку. Мы туда не ходили – только сюда пешком.
Обслуживать приходилось семь деревень, и все пешком. С мужем-россиянином решили вернуться в Беларусь, тем более в соседних от Питера Макеевичах уже полтора года не было фельдшера. Так, с 1985 года Валентина Ивановна здесь и работает.
Питер же почти как три года считается былой деревней. Последняя семья выехала, осталось кладбище и три нежилых дома. Среди них – родительский угол Валентины Ивановны. К нему ведет единственная песчаная дорога, которая теперь предназначена для перевозки леса. Под массой большой техники, естественно, она превратилась в непроходимую тропу.
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