А вы знали, что в Беларуси есть свой Питер? И вот что о нём известно

Новости Беларуси. Земли Беларуси и России действительно исторически родные. Когда разглядываешь карту нашей страны, поражает ее топонимика. Так, например, деревня Брянск разместилась в Кричевском районе – прямо между Смоленской и Брянской областями России. Медвежье и Саньково – это еще две российские деревни, отрезанные от «большой земли» белорусскими лесами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 4,5 тысячи гектаров уже около 35 лет – анклав на Гомельщине. До Чернобыльской аварии здесь жили более сотни человек. Теперь это мертвая зона. Такую же пустую деревню мы нашли в Климовичском районе. Белорусский Питер.

Анна Рубан, библиотекарь Макеевичской сельской библиотеки-музея:

Когда мы начали собирать легенды о деревнях нашей округи, о Питере было известно только, что там когда-то жил граф Петр Пекарский. В свое время он взял много гектаров земли, и это место так и стало называться – Питер.

Валентина Лапикова, заведующий Макеевичским фельдшерско-акушерским пунктом:

Людей тогда было много. У нас родилось в семье четверо, в других было по трое, пятеро. Большие семьи были. Молодежь там не оставалась, кто-то умирал, кто-то уезжал.

Валентина Ивановна – одна из тех, кто еще помнит Питер оживленным. Рассказывает, как ходила пешком на дискотеку в соседнюю российскую деревню, что в двух километрах. Когда пришло время учиться, уехала на Смоленщину.

Валентина Лапикова:

Просто здесь ближе, а там далеко нужно было ехать. Это нужно было на Милославичи, на шестерку, а потом на трассу, Варшавку. Мы туда не ходили – только сюда пешком. Обслуживать приходилось семь деревень, и все пешком. С мужем-россиянином решили вернуться в Беларусь, тем более в соседних от Питера Макеевичах уже полтора года не было фельдшера. Так, с 1985 года Валентина Ивановна здесь и работает.