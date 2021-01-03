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В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты

03 января 2021 11:46
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Новости Беларуси. С начала нового года в силу вступили и новые правила охоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они будут регулироваться двумя актами: «Правила охоты» и «Правила ведения охотничьего хозяйства».

В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты-1

Согласно первому акту, для белорусских охотников не нужно оформлять карточку учета нарушений: теперь она упразднена. Кроме того, пользователи охотничьих угодий получили возможность вносить правки в разрешения на добычу животных.

В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты-4

Возможность заняться безоружейной охотой получили несовершеннолетние граждане. Теперь минимальный возраст для этого составляет 16 лет. Продлены сроки действия разрешения на хранение оружия для охоты. Ранее срок составлял 3 года, а теперь – 5 лет.

# Охота в Беларуси # общество # Фотофакт

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