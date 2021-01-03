В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты

Новости Беларуси. С начала нового года в силу вступили и новые правила охоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они будут регулироваться двумя актами: «Правила охоты» и «Правила ведения охотничьего хозяйства».
Новости Беларуси. С начала нового года в силу вступили и новые правила охоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они будут регулироваться двумя актами: «Правила охоты» и «Правила ведения охотничьего хозяйства».
Согласно первому акту, для белорусских охотников не нужно оформлять карточку учета нарушений: теперь она упразднена. Кроме того, пользователи охотничьих угодий получили возможность вносить правки в разрешения на добычу животных.
Возможность заняться безоружейной охотой получили несовершеннолетние граждане. Теперь минимальный возраст для этого составляет 16 лет. Продлены сроки действия разрешения на хранение оружия для охоты. Ранее срок составлял 3 года, а теперь – 5 лет.