В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты

Новости Беларуси. С начала нового года в силу вступили и новые правила охоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они будут регулироваться двумя актами: «Правила охоты» и «Правила ведения охотничьего хозяйства».

Согласно первому акту, для белорусских охотников не нужно оформлять карточку учета нарушений: теперь она упразднена. Кроме того, пользователи охотничьих угодий получили возможность вносить правки в разрешения на добычу животных.