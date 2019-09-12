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Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов

12 сентября 2019 07:05
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В древние времена мужчины охотились, чтобы прокормить семью, сейчас же это не более чем приятный досуг. Чтобы пополнить ряды белорусских звероловов, придётся немного попотеть и сдать единый экзамен.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-1

Александр Иванов, руководитель отдела выдачи государственных удостоверений на право охоты:
Чтобы получить государственное удостоверение на право охоты, нужно пройти обучение как дистанционно на базе Белгосохоты, так и очные курсы. На данный момент охота регулируется у нас Указом Президента.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-4

В нынешний сезон охоты разрешено отстреливать крупный рогатый скот: оленя, лося и лань. Заняться первобытным промыслом смогут все желающие до 30 сентября, между тем, испытать удачу и добыть кабана можно в любое время года.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-7

Опытные охотники считают, что на поиски дичи лучше отправляться в компании верного хвостатого друга: спаниеля, лайки, гончей или легавой. Они не только компанию составят, но и выследят самого желанного зверя.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-10

Юрий Денисович, охотник:
Любимая охота – на зайца и на гуся. Это отдых от работы, от городской суеты. На данный момент у нас есть три собаки. Первая собака – эстонская гончая, вторая – русская гончая и ягдтерьер.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-13

Александр Иванов:
Поохотиться можно в данном сезоне охоты практически в любом охотничьем хозяйстве. Для этого охотнику нужно просто знать, на что он хочет поохотиться в разрешенные конкретные сроки, обратиться к пользователю охотничьих угодий и получить разрешение.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-16

Добытчики выделяют несколько видов подвижной охоты, первый из которых – бродовая. Этот вид самый популярный, однако требует максимальной концентрации и обширных знаний о повадках животного. Принцип такой охоты – подойти к зверю настолько тихо и незаметно, чтобы он и звука не услышал. Второй и не менее популярный вид – выслеживание. Тут, по мнению звероловов, без собак не обойтись.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-19

Александр Иванов:
У меня стаж охоты с 2000 года. В основном люблю охоту на мелкую дичь: зайцев и птицу. Массовый сезон такой охоты, для всех любимый – это загонная охота.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-22

Юрий Денисович:
Отец – охотник, прививал с детства любовь к охоте, брат – охотник. Это тянет, с 13 лет мы были в загоне постоянно с братом.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-25

Несмотря на то, что во многих регионах такое мужское хобби теряет былую популярность, Беларусь не сдаёт позиции. Сейчас в стране насчитывается более 50 тысяч охотников, а между тем, во время сезонной охоты со всех уголков мира в отечественные леса съезжаются более тысячи любители острых ощущений.

Что нужно знать начинающему охотнику? 5 важных нюансов-28

# Охота в Беларуси # Животные # Александр Иванов # Юрий Денисович # Фотофакт # Человек и животные

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