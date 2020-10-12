Развлечение для аристократов. Как в Беларуси проходит охота с борзыми

Новости Беларуси. Мы приехали в Дзержинский район, чтобы перенестись в 19 век и рассказать вам, как проходило любимое развлечение аристократов того времени – царская охота, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Хонечка – ласковое от Яхонт. Имя под стать. С Яхонта началась любовь Анастасии к борзым, а вместе с ней стремление возродить в Беларуси красивую традицию псовой охоты.

Анастасия Велесова, руководитель клуба псовых охотников, организатор реконструкции:

Когда маленькая была, у меня эта псовая охота и борзые все время стояли перед глазами, я все время думала, что это какие-то волшебные и сказочные собаки, которых просто невозможно никак купить. В глазах Яхонта столько любви и благодарности, что сложно и представить, как предыдущие хозяева могли отказаться от такого друга. Анастасия же, с детства мечтавшая о борзой, решилась «усыновить» питомца. Так Яхонт прилетел в Беларусь за тысячи километров.

Анастасия Велесова:

Он из Краснодарского края ко мне прилетел. Многие люди ожидают от собак «сидеть», «лежать», «ко мне», а это абсолютно другие собаки, их не дрессируют, их воспитывают, совершенно другой подход. Поладить с этой собакой и угодить (да-да, именно угодить) ее аристократичному нраву не так просто.

Анастасия Велесова:

Надо с ним просто как с человеком. Хонечка, сядь, пожалуйста, ляг, пожалуйста. А он: «Барыня, неси мне чаю». Вопреки стереотипам поджарые борзые – любители полежать на диване. Но хороший хозяин знает, время от времени нужно давать волю их охотничьим инстинктам. Сегодня как раз такой случай. Яхонт готовится предстать во всей красе. Только причесывание занимает не меньше получаса. Кстати, такая курчавая шерсть называется «псовина», отсюда и порода – псовая борзая. Остается одеть специальный ошейник. Для борзятника с собакой это как курок. Спустишь – борзая полетит пулей.

Анастасия Велесова:

Через него продевается веревка, борзятники верхом или пешие идут, когда виден заяц, веревка достается, борзая как ружье выстреливает. Тем временем посмотреть на эффектный выезд всадников и борзых на поле собираются соседи. И, кажется, пример своры, которая уже предвкушает охоту, заразителен. У охотничьих собак появился серьезно настроенный конкурент.

Яна Шипко, корреспондент:

Отличие этой охоты в том, что она проходит без ружей. Здесь все зависит от мастерства наездника и натасканности собак и их охотничьих инстинктов. А в современное время это и вовсе превращается в такое экзотическое действо, очень колоритное. Ну, и, конечно, стоит поучаствовать, когда ты верхом на лошади в костюме, вот как я в гусарском камзоле, просто ощущаешь себя частью той эпохи. И все-таки не все дворянские традиции соблюдают реконструкторы. Стременной чаркой перед выездом не угощались. А если серьезно, в остальном воссоздать царскую псовую охоту стремились максимально достоверно. Дамское седло для лошади и эксклюзивные наряды барышень. Участницы охоты с борзыми о создании атмосферы 19 века

Яна Немогай, участница реконструкции:

Великолепно! Если честно, я очень счастлива, что решила поучаствовать, потому что ты понимаешь, насколько все было здорово, элегантно и красиво, то есть сейчас, конечно, в 21 веке все не так, но зато у нас есть такая возможность, это круто! Окунуться в прошлое, прочувствовать всю ту атмосферу тех веков. В начале 19 века сезона псовой охоты по осени с нетерпением ждали все: от императора до помещика. На это развлечение знать не жалела ни времени, ни денег. Каждый уважающий себя помещик держал так называемую «комплектную охоту». На «псарном дворе» полагалось иметь стаю гончих, несколько свор борзых и целую свиту обслуживающего персонала.

Яна Шипко:

Анастасия, получается, в 19 веке это было развлечением аристократов?

Анастасия Велесова:

Да, самое любимое, самое дорогое, если у тебя нет борзой, то ты не помещик, не барин, не граф, а крестьянин. Заводили только очень богатые люди, одна собака стоила две деревни душ. Яна Шипко:

Нынче каково содержать эту породу, насколько она редкая?

Анастасия Велесова:

Если брать русскую псовую борзую, то в Беларуси насчитывается штук 150 –200, не могу сказать, что она супер редкая, просто непопулярная. Чего не скажешь о былых временах. Борзые были настоящим показателем статуса. Помещика, который не мог позволить себе больше десяти таких псов, пренебрежительно называли «мелкотравчатым». Герой известного произведения не даром предпочитал брать взятки борзыми щенками. За одну борзую давали целую деревню крепостных, а то и две. Анастасия Велесова:

В наше время нельзя воссоздать ту охоту, потому что было много обслуживающего персонала: выжлятники, псари, кричане. Каждый отвечал за свое, это 100-150 человек собиралось на эту охоту.

Яна Шипко:

А это моя новая подружка Лея. Уиппет или малая английская борзая. Самый миниатюрный участник сегодняшней псовой охоты. Но при этом самый быстрый. Участвует она наравне со своими крупными компаньонами и развивает скорость до 70 километров в час. Можете себе представить? Борзые – самые большие фанаты курсинга. Это вид кинологического спорта. Гонки за механической приманкой. На этот раз принцип тот же. Но без спортивного интереса. Анастасия единственная в стране организует некогда любимую дворянскую забаву в таком масштабе. За пять лет нашлось немало единомышленников.