Прямой эфир

Новости по тегу #Дмитрий Красовский

Красовский: Кения – это ворота в Восточную Африку для Беларуси
08 декабря 2025 19:19

Красовский: Кения – это ворота в Восточную Африку для Беларуси

Представители отечественного бизнеса встретились с послами Беларуси – что обсудили?
30 июля 2025 17:29

Представители отечественного бизнеса встретились с послами Беларуси – что обсудили?

Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?
30 июня 2025 19:12

Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?

«Если гусь видит какую-то опасность, не пойдёт на посадку». Узнали у профессионалов секреты охоты на птиц
04 апреля 2021 19:25

«Если гусь видит какую-то опасность, не пойдёт на посадку». Узнали у профессионалов секреты охоты на птиц

Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси
16 июля 2020 15:04

Дмитрий Красовский: важно переосмыслить наше место на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности для Беларуси

Диалог со смертью: несколько историй о людях, которые смогли спасти жизни
21 января 2018 18:54

Диалог со смертью: несколько историй о людях, которые смогли спасти жизни

Всемирная неделя предпринимательства стартует 14 ноября в Минске
14 ноября 2016 05:55

Всемирная неделя предпринимательства стартует 14 ноября в Минске

Новости экономики за 09.11.2016
09 ноября 2016 18:18

Новости экономики за 09.11.2016

Авария на автодороге Витебск-Полоцк. Погибли 4 медика
23 мая 2013 09:03

Авария на автодороге Витебск-Полоцк. Погибли 4 медика