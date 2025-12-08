Новости по тегу #Дмитрий Красовский

Пока товарооборот между Беларусью и Кенией держится на уровне – 12 миллионов долларов: мы больше покупаем, чем продаем.
Более 160 стран – такова международная география белорусского экспорта в 2024 году. Союзное государство, партнеры по СНГ и ЕАЭС, Китай – сохраняя тренды, Беларусь активно работает и по освоению новых рынков.
Список назначенцев действительно внушительный: новый министр, помощник Президента, заметные обновления в составе дипломатического корпуса, а ротация в местных органах власти затронула практически все регионы.
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