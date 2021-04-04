Деревня образована в 1898 году. Показываем Минск, который находится в России

Новости Беларуси. Земли Беларуси и России действительно исторически родные. Когда разглядываешь карту нашей страны, поражает ее топонимика. Так, например, деревня Брянск разместилась в Кричевском районе – прямо между Смоленской и Брянской областями России. Медвежье и Саньково – это еще две российские деревни, отрезанные от «большой земли» белорусскими лесами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Топонимически однокоренные два Минска. Один – наша столица, другой – деревня в Красноярском крае России. Этот Минск стоит не на Свислочи, а на речке Абейке, которая впадает в Енисей. Сейчас в деревне две улицы – Нагорная и Новая. Деревня образована в 1898 году переселенцами Минской, Могилевской и Гомельской губерний.

Вот так выглядит сейчас Сибирская дорога в Минск. Этими кадрами с нами поделился Федор Борисенко. Он уроженец Беларуси, а ныне проживает в Красноярском крае.

Федор Борисенко, уроженец Беларуси, глава Российского сельсовета Большемуртинского района Красноярского края:

Я в 1978 году вернулся из Беларуси вместе с родителями. Мама была из Сибири, папа из Беларуси. Познакомились в Красноярске. До сих пор у меня живут Валера в Минске, Юра в Толочине, Лариса в Бресте. Всем им огромный привет!

Сегодня в Минске проживают 50 человек, в основном пенсионеры и в большинстве – уроженцы Беларуси. Федор Борисенко:

Посещал я Беларусь лет пять назад. Мы ездили все: и мама, и братья мои, сестры. Ну, по сравнению с Россией вы молодцы, что не разрушили. Наши... да и все, я не слышал ни одного мнения, все сравнивают вас с Украиной, и лучше живите как вы живете.