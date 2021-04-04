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Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России

04 апреля 2021 18:42
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь и Россия праздновали 25-летие с момента создания Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В День единения лидеры двух стран провели насыщенный телефонный разговор. Помимо обмена поздравлениями, обсуждали общие проблемы, задачи и цели.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-1

Евгений Поболовец, СТВ: 
Общего у двух государств действительно много. У нас во многом общая история, корни, судьбы белорусов и россиян переплетены между собой: многие россияне нашли свое счастье в Беларуси, а некоторые белорусы великолепно прижились в России. Собственно, мы никогда и не скрывали своей дружбы. А если внимательно рассмотреть карты стран-сестер, то оказывается, что в Беларуси есть свой Питер, а в России спрятался еще один Минск. Только он стоит не на Свислочи, а на речке Абейке в Красноярском крае. В День единения народов Беларуси и России о географических особенностях двух стран и семейных интеграциях.

Юлия Стриго детально рассмотрела карту Союзного государства и узнала, как живут люди в приграничье.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-4

Юлия Стриго, корреспондент: 
Беларусь и Россия – страны-сестры. Этот факт очевиден, исходя из истории и общей культуры. Да и транспортное сообщение – тому подтверждение. Добраться до России любому белорусу проще простого. В канун Дня единения народов Беларуси и России наша съемочная группа держала путь к соседям, но пандемия не сбавляет обороты. Мы решили искать российские корни в Беларуси и успешно их нашли.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-7

Деревня Горня, Хотимский район, Могилевская область. Населенный пункт разместился прямо на границе с Россией. Официальный таможенный пункт находится в 50 километрах отсюда, в Костюковичах. А вот прямая дорога из России в Горню была всегда открыта.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-10

Юлия Стриго:
Сейчас мы находимся в двух километрах от деревни Горня, а эту маленькую тропинку, ведущую в лес, уже можно считать неофициальной границей между Беларусью и Россией. Если проехать несколько метров вперед, нас встретит уже российская деревня Осинка. Сегодня рисковать и пересекать границу мы не будем, потому что у нас нет соответствующего разрешения (ограничителем послужила, к сожалению, пандемия).

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-13

В Горне сегодня живут всего около 20 человек. Если бы не Андрей и Елена Шамбы, ее можно было бы смело считать бесперспективной. Жизнь на границе для них символична. Андрей  белорус, в Горне  родительский дом. Елена  коренная москвичка.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-16

Андрей Шамба, житель деревни Горня:
Они приходили с соседней деревни на танцы, с российской, тут четыре километра, недалеко. Это судьба.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-19

К своему будущему мужу в Беларусь Елена переехала 12 лет назад. В Минске прожили недолго, потом москвичку заинтересовала сельская жизнь. Именно она стала инициатором переезда. Первое, что сделали  купили клуб, где когда-то познакомились. Пока он выступает в качестве небольшого склада для стройматериалов и картофеля, но в будущем семья планирует обустроить агроусадьбу для привлечения туристов. Елена ведет страничку в социальных сетях, где зовет в деревню «новеньких».

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-22

Вот такая деревенская жизнь. Круто! Я кайфую.

Ее в шутку называют деревенским риелтором  она продает сельские дома по просьбе их владельцев. Так, недавно в Горне приобрела дом молодая семья из Краснодара.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-25

Елена Шамба, жительница деревни Горня:
В некоторых городах или деревнях хочется сказать: «О, как красиво!» Почему у них так красиво? Потому что один сосед на другого смотрит и пытается еще больше сделать. А мы вроде все сделали, но нужно, чтобы еще кто-то был, чтобы толчок, чтобы больше продвигать, интересно было.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-28

Семья старается возродить каждый кусочек Горненской земли. Так, например, сейчас пытаются восстановить заброшенный пруд рядом с клубом. Успели даже зарыбить его, но справляться вдвоем сложно, поэтому ждут помощи от местного сельсовета. Рядом с деревней сразу два леса  белорусский и российский. До пандемии спокойно ходили по грибы и ягоды то в один, то в другой. Леса богатые, поэтому Елена с удовольствием собирает душистые травы для авторских чаев. Научилась и еще одному непростому делу.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-31

Елена Шамба:
Еще одно наше увлечение – это веники. Иногда приходится взрослых мужиков учить, как делать веник, потому что уже не осталось тех мужчин, которые реально хорошие веники делали.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-34

Сейчас Андрей и Елена фермерство свели к минимуму, занимаются бизнесом. Открыли свой магазин в соседнем Хотимске.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-37

В Хотимске семья Шамба присмотрела еще одно перспективное здание 1911 года постройки. Сейчас занимаются его реконструкцией, сохраняя древнюю архитектуру. В дальнейшем хотят сделать из него торговую точку или колоритный ресторанчик. На вопрос, есть ли в планах переезд в город, отвечают однозначно.

Переехала к мужу из Москвы, и они вместе занялись бизнесом. Вот как живёт семья в деревне на границе Беларуси и России-40

Елена Шамба:
Не планируем. Хотимск от нас в 12 километрах всего, и мы в любой момент можем сесть в машину и приехать. А там у нас все-таки просторы, душа отдыхает.

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# Граница # общество # Андрей Шамба # Елена Шамба # Юлия Стриго # Фотофакт

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