«Если что, я иду в частный центр». Государственная медицина не может составить должную конкуренцию?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я спрашивал у министра образования: почему люди идут к репетиторам? Ведь наша система образования должна эту профессию в сторону отодвинуть. Здесь та же история. Многие люди говорят: если что, я иду в частный центр. И почему МРТ висит на всю стену? Наверное, потому что МРТ не хватает?
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:
Каждый человек имеет право выбора. И он должен иметь этот выбор. Невозможно все строить на государственной системе, как и на частной. Но по итогу все выбирают то, что им ближе. Даже проверка частных центров показывает, что не все так гладко, там есть бизнес.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Если написано «МРТ», давайте узнаем. Первое – когда они повесили? Лет пять тому назад или больше?
Кирилл Казаков:
Когда возникла проблема с ковидом.
Дмитрий Шевцов:
Это появилось намного раньше. Когда небольшое количество МРТ и есть какая-то напряженность в этом, то, конечно, очень хорошо вывешивать, что у нас есть МРТ. Когда сейчас у нас не только в каждой клинике, но и в поликлиниках уже есть аппараты МРТ, то вывешивать их – смысла никакого. Частная медицина, каким бы ни была подспорьем для государственной системы здравоохранения, это все равно бизнес. Поэтому они продают свои услуги, что тут такого?
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