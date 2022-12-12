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«Если что, я иду в частный центр». Государственная медицина не может составить должную конкуренцию?

12 декабря 2022 18:13
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Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».    

Кирилл Казаков, СТВ:  
Я спрашивал у министра образования: почему люди идут к репетиторам? Ведь наша система образования должна эту профессию в сторону отодвинуть. Здесь та же история. Многие люди говорят: если что, я иду в частный центр. И почему МРТ висит на всю стену? Наверное, потому что МРТ не хватает?  

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:  
Каждый человек имеет право выбора. И он должен иметь этот выбор. Невозможно все строить на государственной системе, как и на частной. Но по итогу все выбирают то, что им ближе. Даже проверка частных центров показывает, что не все так гладко, там есть бизнес.  

«Если что, я иду в частный центр». Государственная медицина не может составить должную конкуренцию?-1

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей:  
Если написано «МРТ», давайте узнаем. Первое – когда они повесили? Лет пять тому назад или больше?  

Кирилл Казаков:  
Когда возникла проблема с ковидом.  

Дмитрий Шевцов:  
Это появилось намного раньше. Когда небольшое количество МРТ и есть какая-то напряженность в этом, то, конечно, очень хорошо вывешивать, что у нас есть МРТ. Когда сейчас у нас не только в каждой клинике, но и в поликлиниках уже есть аппараты МРТ, то вывешивать их – смысла никакого. Частная медицина, каким бы ни была подспорьем для государственной системы здравоохранения, это все равно бизнес. Поэтому они продают свои услуги, что тут такого?  

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# Бизнес в Беларуси # общество # Дмитрий Шевцов # Кирилл Казаков # Наталья Саевич # Фотофакт

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