«Если что, я иду в частный центр». Государственная медицина не может составить должную конкуренцию?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я спрашивал у министра образования: почему люди идут к репетиторам? Ведь наша система образования должна эту профессию в сторону отодвинуть. Здесь та же история. Многие люди говорят: если что, я иду в частный центр. И почему МРТ висит на всю стену? Наверное, потому что МРТ не хватает?

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Каждый человек имеет право выбора. И он должен иметь этот выбор. Невозможно все строить на государственной системе, как и на частной. Но по итогу все выбирают то, что им ближе. Даже проверка частных центров показывает, что не все так гладко, там есть бизнес.