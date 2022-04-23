«Если человек не зарегистрирован в соцсети, он является социопатом». А нужны ли пенсионерам Instagram и Facebook?

Сергей Давидовский, врач-психиатр:

С точки зрения американских специалистов, если человек не зарегистрирован в соцсети, он является социопатом. Вы знаете, у меня в социальных сетях ничего нет, и я от этого не страдаю. Поэтому социальные сети – это такое культуральное явление. Если человек в нем участвует, он соответствует тем культуральным нормам, которые есть. Но это не говорит о том, что он избежит деменции. Это просто показатель социализации данного индивида. Поэтому, если человек считает необходимым – это хорошо. Если он не желает в этом участвовать – это не говорит о том, что у него развилась деменция или он неинтересный человек. Это его личный выбор. Больше его индивидуальная характеристика. Человек, который активный, естественно, участвует в тех культуральных явлениях, сферах общения, которые на данный момент более продвинуты и актуальны. Это показатель. Поэтому, если человек участвует – конечно же, хорошо. Но если он не участвует – это его личный выбор.