«Если человек не зарегистрирован в соцсети, он является социопатом». А нужны ли пенсионерам Instagram и Facebook?

Ясность ума до глубокой старости. Мозг – не только мыслитель, но и контролер всех функций организма. Как тренировать память и сохранить гибкость рассудка в преклонные годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Социальные сети – это хорошее подспорье для пенсионеров или все-таки нет?
Сергей Давидовский, врач-психиатр:
С точки зрения американских специалистов, если человек не зарегистрирован в соцсети, он является социопатом. Вы знаете, у меня в социальных сетях ничего нет, и я от этого не страдаю. Поэтому социальные сети – это такое культуральное явление. Если человек в нем участвует, он соответствует тем культуральным нормам, которые есть. Но это не говорит о том, что он избежит деменции. Это просто показатель социализации данного индивида. Поэтому, если человек считает необходимым – это хорошо. Если он не желает в этом участвовать – это не говорит о том, что у него развилась деменция или он неинтересный человек. Это его личный выбор. Больше его индивидуальная характеристика. Человек, который активный, естественно, участвует в тех культуральных явлениях, сферах общения, которые на данный момент более продвинуты и актуальны. Это показатель. Поэтому, если человек участвует – конечно же, хорошо. Но если он не участвует – это его личный выбор.
Людмила Жилевич, главный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра:
В отношении сетей, IT-технологий – это инструмент. Необходимость в этих технологиях – например, мы знаем огромное количество пожилых людей, которые маломобильны. Для них это инструмент для увеличения социализации, налаживания контактов. Поэтому они тоже в жизни используют эти инструменты.
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