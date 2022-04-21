«Неизбежно ведёт к развитию деменции». Как одиночество влияет на память и почему пожилым людям нужна социализация?

Ясность ума до глубокой старости. Мозг – не только мыслитель, но и контролер всех функций организма. Как тренировать память и сохранить гибкость рассудка в преклонные годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Может быть, кто-нибудь замечал хотя бы такие небольшие проблемы с памятью? Даже у меня они, честно признаюсь, бывают. Забываю ключи – грешу этим. То есть какие-то моменты все-таки вылетают из памяти. Кто-то с этим сталкивается?

Людмила Жилевич, главный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра:

Мне кажется, сталкиваются все люди. Это, знаете, называется семиделуха. Вот у меня такой диагноз есть. Это когда у тебя сто направлений деятельности. Ты среди этого какие-то выбираешь приоритеты, но ключ не является главным. Бесконечно к нам обращаются не наши пациенты, а родственники пациентов. Так как у нас геронтологический центр, понятно, они находят путь к нам. Надо отметить, что только в последние годы, наконец, у нас появились молодые люди, которые обращают внимание на изменение поведения со стороны их пожилых родственников. Они говорят, что не могли бы вы посмотреть мою маму или папу, потому что они стали себя странно вести. Когда я начинаю спрашивать их [родственников – прим ред.], они называют, как в период ковида, основные черты, которые привели к этому состоянию. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Любопытно, что это?

Людмила Жилевич:

Это изоляция и недостаток физической нагрузки. Дело в том, что пожилой мозг человека вообще склонен к тому, что если он не заинтересован в этой жизни, не в социуме, не социально активен, плюс у него отсутствует физическая нагрузка – неизбежно ведет к развитию деменции и дементных состояний. Татьяна Савчик:

Говорят, что люди одинокие гораздо больше предрасположены к этому? Людмила Жилевич:

Да, то есть это уже группа риска. Если человек одинокий, но нашел себя в чем-то – конечно, этого не произойдет. Поэтому обращаются. И мне уже приятно – в обществе появилась какая-то черта людей заботящихся. Когда их спрашиваю: «Как часто вы звоните своим родителям, бабушке, дедушке?» Они говорят: «Раз в неделю». Я говорю: «Сколько вы тратите на разговор?» Они: «Мы их спрашиваем, как вы себя чувствуете». Дело в том, что бабушка и дедушка не могут в двух словах сказать. Она всегда говорит: «Нормально». Потому что дальше ее надо подождать, выслушать, раскрыть эту бабушку.