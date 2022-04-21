«Очень тщательно это скрывает». Вот как ведут себя люди с начальной стадией деменции

Ясность ума до глубокой старости. Мозг – не только мыслитель, но и контролер всех функций организма. Как тренировать память и сохранить гибкость рассудка в преклонные годы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Людмила Жилевич, главный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра:

Деменция – заболевание, которое ставят соседи. То есть они обращают внимание на то, что человек меняется в своем поведении. Либо родственники, которые жалуются на своего близкого, говорят, что он стал такой агрессивный или апатичный. То есть говорит о том, что изменилось его поведение. Молодые люди говорят: «Моя бабушка странно стала себя вести». То есть она поменяла какие-то свои привычки, и они стали по меньшей мере странные. То есть она может сварить свои туфли в кастрюле – это уже, по крайней мере, странно.

То есть вот эти звоночки, как правило, замечают люди окружающие. Сам пациент в начальной стадии пытается обратить внимание на проблемы с памятью. Но он очень тщательно это скрывает. Потому что он, например, забывает ключи, думает: «Я буду ключи класть на одно место». Забывает выключать газ, значит он себе записку пишет на двери о том, что выйдя из дома… То есть он скрывает эти особенности. Первое время это нивелируется. Если ему дать правильные советы и заняться его состоянием здоровья, направить этого пациента, он очень долго будет находиться в состоянии, когда сможет обслуживать себя.