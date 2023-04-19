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«Если человек что-то соображает, он в это сито не пролезет». Какие люди попадают в ряды оппозиционеров?

19 апреля 2023 19:27
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусскую помощь жителям Донбасса и реконструкцию дорог в Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

Юрий Терех, публицист:
Вопрос чисто финансовый. Народ делит гранты. Понятно, что Тихановской неинтересно, что там сидит Ольга Карач и часть грантов на себя оттягивает. Она пытается всеми силами припевать, чтобы все деньги шли к себе. Естественно, Карач тоже не нравится, что у нее была постоянная кормушка, а сейчас пришла Тихановская и эти деньги забирает. Да, это совершенно нормальная грызня за деньги. Капиталистическая, свободная, как надо. Пусть грызутся.

Григорий Азаренок, СТВ:
Она рассказывает это спецкору ЖС Вирусу. Это тоже такой классный персонаж.

«Если человек что-то соображает, он в это сито не пролезет». Какие люди попадают в ряды оппозиционеров?-1

Юрий Терех:
Он прекрасен. Я периодически его смотрю. Он замечателен. Мне больше понравилось, когда он рассказывал, что у нас АЭС будут делать оружейный уран, что он будет продуктом производства.

Григорий Азаренок:
Почему БЧБ-движение все вот это вот собрало?

Юрий Терех:
Оно не собрало, просто другие не могли попасть. Как сито. Если человек что-то соображает, он в это сито не пролезет. Оно просеялось – и все идиоты туда свалились и сидят там до сих пор.

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# Акции протеста # общество # Юрий Терех # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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