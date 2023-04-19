«Если человек что-то соображает, он в это сито не пролезет». Какие люди попадают в ряды оппозиционеров?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусскую помощь жителям Донбасса и реконструкцию дорог в Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

Юрий Терех, публицист:

Вопрос чисто финансовый. Народ делит гранты. Понятно, что Тихановской неинтересно, что там сидит Ольга Карач и часть грантов на себя оттягивает. Она пытается всеми силами припевать, чтобы все деньги шли к себе. Естественно, Карач тоже не нравится, что у нее была постоянная кормушка, а сейчас пришла Тихановская и эти деньги забирает. Да, это совершенно нормальная грызня за деньги. Капиталистическая, свободная, как надо. Пусть грызутся.

Григорий Азаренок, СТВ:

Она рассказывает это спецкору ЖС Вирусу. Это тоже такой классный персонаж.