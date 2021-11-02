«Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чём Президент попросил Рому Когодовского
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Роме Когодовскому 2 ноября посчастливилось увидеть даже то, что обычно не показывают по телевизору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства лично провел для мальчика экскурсию по своему кабинету.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрю, как мне из Минска, допустим, попасть в Китай, Пекин, вот сюда. Я смотрю маршрут, поэтому этот глобус мне иногда надо, хотя я очень хорошо этот земной шар знаю.
Александр Лукашенко:
Большие гости когда ко мне приходят, вот здесь мы с ними встречаемся. И послы иностранных государств. В кабинете у меня две вещи очень важные. Вот это слуцкий пояс, он соткан из ткани и золота, золотая нить.
Александр Лукашенко:
Здесь хранится первый экземпляр нашей Конституции. Основной закон вот здесь. Вот, скоро будет референдум. Если взрослые люди проголосуют за новую Конституцию, здесь будет новая Конституция.
– Ясно.
– Ну, ты помоги мне там сагитировать, хорошо? Не только родителей – в своем селе и так далее.
После каникул, во второй четверти Рома приступит к учебе. Видеоформат позволит продолжить реабилитацию. К тому же у семиклассника будет время определиться с будущей профессией. О должности Президента, например, ему рассказал Александр Лукашенко. И даже поделился с Ромой деталями своего рабочего графика.
Александр Лукашенко:
Вот, смотри. Вот, по Конституции у нас будут мероприятия, вот – будем с Путиным вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры, тоже материал. Это в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить. Вот столько за три дня. Поэтому если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду, ты очень много должен читать, очень много.
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