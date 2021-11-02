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«Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чём Президент попросил Рому Когодовского

02 ноября 2021 17:27
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Роме Когодовскому 2 ноября посчастливилось увидеть даже то, что обычно не показывают по телевизору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства лично провел для мальчика экскурсию по своему кабинету.

«Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чём Президент попросил Рому Когодовского-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрю, как мне из Минска, допустим, попасть в Китай, Пекин, вот сюда. Я смотрю маршрут, поэтому этот глобус мне иногда надо, хотя я очень хорошо этот земной шар знаю.

«Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чём Президент попросил Рому Когодовского-4

Александр Лукашенко:
Большие гости когда ко мне приходят, вот здесь мы с ними встречаемся. И послы иностранных государств. В кабинете у меня две вещи очень важные. Вот это слуцкий пояс, он соткан из ткани и золота, золотая нить.

«Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чём Президент попросил Рому Когодовского-7

Александр Лукашенко:
Здесь хранится первый экземпляр нашей Конституции. Основной закон вот здесь. Вот, скоро будет референдум. Если взрослые люди проголосуют за новую Конституцию, здесь будет новая Конституция.
Ясно.
Ну, ты помоги мне там сагитировать, хорошо? Не только родителей – в своем селе и так далее.

«Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чём Президент попросил Рому Когодовского-10

После каникул, во второй четверти Рома приступит к учебе. Видеоформат позволит продолжить реабилитацию. К тому же у семиклассника будет время определиться с будущей профессией. О должности Президента, например, ему рассказал Александр Лукашенко. И даже поделился с Ромой деталями своего рабочего графика.

«Ты помоги мне там сагитировать, хорошо?» Вот о чём Президент попросил Рому Когодовского-13

Александр Лукашенко:  
Вот, смотри. Вот, по Конституции у нас будут мероприятия, вот – будем с Путиным вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры, тоже материал. Это в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить. Вот столько за три дня. Поэтому если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду, ты очень много должен читать, очень много.  

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