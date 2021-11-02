«Мы ожидаем, что положительная динамика сохранится». Что рассказал министр транспорта Беларуси?

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

У нас грузооборот вырос на 104 % по всем видам транспорта, пассажирооборот – на 10,6 %. Основные показатели эффективности работы транспортного комплекса, экспорт транспортных услуг составил 119,6 %. В принципе, мы ожидаем, что положительная динамика сохранится до конца года, поэтому, если говорить в цифрах, то год достаточно неплохой для работы транспортной отрасли. Мы ожидаем, что продолжится рост экспорта транспортных услуг. Безусловно, в отношении этого года она немного снизится, но в принципе мы ожидаем положительную динамику. Ну и, конечно, дальнейшее восстановление пассажиропотока. Мы надеемся, что все-таки как-то ситуация станет выравниваться с пандемией, потому что те ограничения, которые практически два года назад были введены по большей части транспорта, они все-таки действуют и, безусловно, влияют на пассажирооборот.

Также основное направление – развитие транзитных перевозок железнодорожным транспортом, в первую очередь контейнерные перевозки. У нас достаточно неплохая динамика, и она продолжится в 2022 году в направлении Китай – Запад – Китай.