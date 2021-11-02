«Помощь их нам также очень нужна». В Витебске создали первый в городе медицинский отряд

Новости Беларуси. В Витебске создали первый в городе медицинский отряд. Его бойцы – студенты профильного вуза областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На севере страны это уже входит в практику. В начале 2021 года первый в области отряд был сформирован из учащихся Полоцкого медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Подробности в материале Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Первый медицинский отряд немногочисленный. Всего пять человек. А вот конкурс из желающих пополнить ряды бойцов превышал в шесть раз. Среди требований – вакцинирован от COVID и студент старших курсов.

Дарья Кадушко долго не раздумывала, а сразу же подала заявку на отбор в первый медицинский отряд. Утром получает знания, а уже после обеда спешит в поликлинику. Свободного времени, признается, стало меньше. Зато опыта в будущей профессии – больше.

Дарья Кадушко, студентка Витебского государственного медицинского университета:

На парах в основном теория, конечно. Практики стараются, наш университет очень в этом преуспевает, но это все равно не то. Это не работа с людьми. Сидишь, нервничаешь, правильно заполнил или нет. Старшие коллеги очень хорошие: подойти, спросить ­– объяснят.

Дарья попала в отделение профилактики. Выполняет обязанности медицинской сестры: прививки, выдача сертификатов, выписка из амбулаторных карт пациентов. На два этажа выше похожие функции доверили и Дмитрию Уткину.

Дмитрий Уткин, студент Витебского государственного медицинского университета:

Здесь человек приходит и говорит: «Я кашляю». Из этого «я кашляю» нужно что-то вычленить. В данный момент я наблюдаю за врачом, смотрю, что он вычленяет из жалоб пациента. И каким образом он думает, действует. Создание медицинского отряда – инициатива самих студентов. Поддержал их в этом и БРСМ. Набираться практического опыта ребята будут на протяжении года.

Анастасия Калинина, секретарь первичной общественной организации БРСМ Витебского государственного медицинского университета:

Специфика нашего вуза в том, что большинство у нас девушки. Они не могут пойти работать в строительные отряды многочисленные. И, конечно, каждому из студентов хочется опыта работы именно в практическом здравоохранении. Поэтому ребята очень просили создать именно медицинский отряд. Записывались, еще заполняя анкеты в студенческий отряд, записывались летом. Когда остро выросла необходимость во всем в этом.

Работа врачей и в доковидные времена отличалась своей загруженностью. Что уж говорить про сегодня. Это видно даже тем, кто не имеет отношения к медицине. Взять хотя бы проведение сразу двух прививочных компаний: против коронавируса и гриппа.

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:

Помощь их нам также очень нужна. Руки в настоящее время нам действительно нужны. Потому что объемы оказываемой амбулаторно-поликлинической помощи увеличились. Они посмотрят, что такое их будущая специальность изнутри и познают с самых азов работу. Тем самым повысят свои профессиональные знания.