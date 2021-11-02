«Помощь их нам также очень нужна». В Витебске создали первый в городе медицинский отряд
Новости Беларуси. В Витебске создали первый в городе медицинский отряд. Его бойцы – студенты профильного вуза областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На севере страны это уже входит в практику. В начале 2021 года первый в области отряд был сформирован из учащихся Полоцкого медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.
Подробности в материале Виктора Пралича.
Виктор Пралич, корреспондент:
Первый медицинский отряд немногочисленный. Всего пять человек. А вот конкурс из желающих пополнить ряды бойцов превышал в шесть раз. Среди требований – вакцинирован от COVID и студент старших курсов.
Дарья Кадушко долго не раздумывала, а сразу же подала заявку на отбор в первый медицинский отряд. Утром получает знания, а уже после обеда спешит в поликлинику. Свободного времени, признается, стало меньше. Зато опыта в будущей профессии – больше.
Дарья Кадушко, студентка Витебского государственного медицинского университета:
На парах в основном теория, конечно. Практики стараются, наш университет очень в этом преуспевает, но это все равно не то. Это не работа с людьми. Сидишь, нервничаешь, правильно заполнил или нет. Старшие коллеги очень хорошие: подойти, спросить – объяснят.
Дарья попала в отделение профилактики. Выполняет обязанности медицинской сестры: прививки, выдача сертификатов, выписка из амбулаторных карт пациентов. На два этажа выше похожие функции доверили и Дмитрию Уткину.
Дмитрий Уткин, студент Витебского государственного медицинского университета:
Здесь человек приходит и говорит: «Я кашляю». Из этого «я кашляю» нужно что-то вычленить. В данный момент я наблюдаю за врачом, смотрю, что он вычленяет из жалоб пациента. И каким образом он думает, действует.
Создание медицинского отряда – инициатива самих студентов. Поддержал их в этом и БРСМ. Набираться практического опыта ребята будут на протяжении года.
Анастасия Калинина, секретарь первичной общественной организации БРСМ Витебского государственного медицинского университета:
Специфика нашего вуза в том, что большинство у нас девушки. Они не могут пойти работать в строительные отряды многочисленные. И, конечно, каждому из студентов хочется опыта работы именно в практическом здравоохранении. Поэтому ребята очень просили создать именно медицинский отряд. Записывались, еще заполняя анкеты в студенческий отряд, записывались летом. Когда остро выросла необходимость во всем в этом.
Работа врачей и в доковидные времена отличалась своей загруженностью. Что уж говорить про сегодня. Это видно даже тем, кто не имеет отношения к медицине. Взять хотя бы проведение сразу двух прививочных компаний: против коронавируса и гриппа.
Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:
Помощь их нам также очень нужна. Руки в настоящее время нам действительно нужны. Потому что объемы оказываемой амбулаторно-поликлинической помощи увеличились. Они посмотрят, что такое их будущая специальность изнутри и познают с самых азов работу. Тем самым повысят свои профессиональные знания.
В скором времени количество медицинских отрядов вырастет. Будущие врачи придут на помощь к коллегам в областную больницу и больницу скорой помощи.