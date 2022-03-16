«Если бы циферки не сошлись, не поженились?» Вот когда супружеская пара астрологов посмотрела собственный гороскоп
Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мы знаем вас как астролога. Тогда вы уже обладали этими знаниями – пониманием того, как работает вселенная и звезды влияют на нашу судьбу, когда выбирали своего супруга?
Игорь Махнач, в браке 37 лет:
Тогда нет.
Ирина Махнач, в браке 37 лет:
Тогда нет. Тогда мы еще не занимались этим. Это как раз астрология, наверное, у нас стала тем цементирующим началом, которое нашу семью не то, что укрепило, сплотило, сделало более сильной.
Ирина Махнач:
А встретились мы еще в университете. Мы учились как раз в БГУ на ядерной физике.
Игорь Махнач:
Там и познакомились.
Ирина Махнач:
Но это очень близко к космической теме.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А если бы циферки не сошлись, не поженились бы?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Так нет, это же было до этого.
Ирина Махнач:
Это было далеко до этого. Потому что мы, в общем-то, в астрологию пришли в 1990 году.
Игорь Махнач:
Видите, главное не цифры.
Ирина Махнач:
Свадьба у нас была в 1985-м.
Екатерина Забенько:
Потом, вы, наверное, сверяли гороскопы? Как же без этого, когда начали уже постигать эту науку?
Ирина Махнач:
Вы знаете, прошло много лет, когда мы уже потом посмотрели гороскоп. А ведь это тоже играет роль, когда вы включаете какое-то событие. Не потому что это хорошо или плохо. Потому что каждая пара, вообще, когда люди соединяются между собой – включается, как некая программа. Люди же не просто так притягиваются друг к другу. Когда мы посмотрели, мы очень удивились, насколько благоприятное было время. Я вообще считаю, что люди, которые сходятся, партнеры – это очень интересно. Главное, чтобы любовь была между ними. Потому что два человека всегда друг через друга – это как зеркало. Они смотрятся друг в друга. Поэтому, когда мы считаем, что второй человек виноват… На самом деле, Игорь – это мое зеркало, а я – это его зеркало. Самое, наверное, важное для нас, когда мы начинаем злиться, хотим свои недостатки переложить на партнера. Чем и интересны эти союзы, потому что это дает возможность нам эволюционировать, то есть видеть себя. Конечно же, если мы не хотим это признавать, тогда мы долго и счастливо жить не можем. А если мы готовы признавать, смотреться в это зеркало, тогда есть возможность что-то преодолеть. Ведь нет таких пар, чтобы совсем все было гладко. Поэтому мы же и сходимся для того, чтобы работать, эволюционировать, помогать друг другу расти.
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