«Если бы циферки не сошлись, не поженились?» Вот когда супружеская пара астрологов посмотрела собственный гороскоп

Свадьба – каким бы ни был сценарий, это событие требует подготовки. О свадебных традициях белорусов и их современной интерпретации поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мы знаем вас как астролога. Тогда вы уже обладали этими знаниями – пониманием того, как работает вселенная и звезды влияют на нашу судьбу, когда выбирали своего супруга?

Игорь Махнач, в браке 37 лет:

Тогда нет.

Ирина Махнач, в браке 37 лет:

Тогда нет. Тогда мы еще не занимались этим. Это как раз астрология, наверное, у нас стала тем цементирующим началом, которое нашу семью не то, что укрепило, сплотило, сделало более сильной. Ирина Махнач:

А встретились мы еще в университете. Мы учились как раз в БГУ на ядерной физике. Игорь Махнач:

Там и познакомились. Ирина Махнач:

Но это очень близко к космической теме.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А если бы циферки не сошлись, не поженились бы? Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Так нет, это же было до этого. Ирина Махнач:

Это было далеко до этого. Потому что мы, в общем-то, в астрологию пришли в 1990 году. Игорь Махнач:

Видите, главное не цифры. Ирина Махнач:

Свадьба у нас была в 1985-м. Екатерина Забенько:

Потом, вы, наверное, сверяли гороскопы? Как же без этого, когда начали уже постигать эту науку?