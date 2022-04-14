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Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье

14 апреля 2022 16:35
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Космические перспективы, экономические преференции и единство взглядов на будущее. Визит Александра Лукашенко в Россию – резонансный инфоповод в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А как иначе, если и локация, и насыщенный график, и портфель договоренностей впечатляют. На Западе едва ли ожидали такой длительной командировки белорусского лидера. Вот что действительно ожидаемо – одинаковые заголовки европейских и американских изданий. И, конечно, чистой воды фейки в их основе.

Что привнесет Дальний Восток в отношения Беларуси и России, разбиралась Ксения Худолей.

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-1

Пока эксперты от Бреста до Владивостока обсуждали перспективы союзного партнерства, от Вильнюса до Вашингтона редакции шуршали страницами словарей, пытаясь найти хоть одно новое слово, кроме набивших оскому «диктатуры», «империи» и «смерти от санкций». И таки превзошли самих себя по степени абсурда.

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-4

CNN хватило лишь на то, чтобы назвать целью встречи Путина и Лукашенко возможность сфотографироваться на космодроме Восточный. Британские газеты за неимением лучшего по гласным и согласным разобрали разговорную манеру российского президента, мол, как-то не так изъясняется.

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-7

Но хитрее всех на выдумку оказались The Sun. Те назвали портфель для документов «ядерным чемоданчиком». А пока выходили смехотворные статьи, президенты без промедлений вели серьезную работу.

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-10

Космос – не только повод увидеться, но и перспектива развивать сферу вместе. Космодром Восточный недалеко от Благовещенска Амурской области лидеры Беларуси и России осмотрели, оценили и запланировали совместно строить, оснащать, покорять необъятные высоты. Кроме того, что вскоре белорусы помогут строить инфраструктуру космического плацдарма, так еще и побывают на орбите, пообещал Владимир Путин.

Переговоры тет-а-тет о политике, дипломатии, экономике и обороне. И как никогда актуальная двусторонняя повестка, окруженная геополитическим треском. И, конечно, любимый журналистами откровенный пресс-подход.

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-13

Владимир Путин, президент России:
Не младшие, а именно братья. Но мы всегда так относились к Беларуси. И ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас не было сомнений в том, что если нам кто и поставит плечо, так это белорусы, Беларусь.

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-16

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Что касается санкций, мир сейчас такой, что не получится кого-то придавать, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную. Но когда-то поверившую в глобализм и открывшую рынки для своих партнеров. Вот они себя повели соответствующим образом. Мы им говорим: хорошо, до свидания. Как в народе говорят, досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами.

Политолог об итогах встречи визита Лукашенко в Приморье. Подробнее здесь.

Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-19

Второй день визита под лозунгом «от теории к практике». В Приморском крае Александра Лукашенко ждали давно и с конкретными предложениями. Губернатор региона (давний друг президента и нашей страны) провел экскурс в экономический потенциал дальневосточной жемчужины.

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Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-22

На острове Русский договорились вместе строить театрально-музейный комплекс и жилье, в Дальневосточном федеральном университете обменяться кадрами и наработками, в промышленности – создать единый салон белорусской техники и открыть единый сервисный центр на особых условиях.

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Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье-25

Результаты командировки Александра Лукашенко эксперты пересчитывают в достигнутых договоренностях и открывшихся для обеих стран новых нишах. Однако емче белорусского лидера итогов не подвести, вероятно, это одна из причин такого теплого отношения местных к нашему президенту.

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И конечно, исключительно союзная дипломатия, которую на Западе разгадать удастся едва ли. К политическому визиту подошли с душой. Посетили океанариум, обменялись подарками (без пафосных речей), насладились прекрасными видами Владивостока. А еще наметили маршрут новых встреч – Сахалин, Камчатка, Магадан, Чукотка и Байкал.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Олег Кожемяко # Ксения Худолей # Фотофакт

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