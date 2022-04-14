Ещё раз про «досвидос». Как западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Лукашенко в Приморье

Космические перспективы, экономические преференции и единство взглядов на будущее. Визит Александра Лукашенко в Россию – резонансный инфоповод в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А как иначе, если и локация, и насыщенный график, и портфель договоренностей впечатляют. На Западе едва ли ожидали такой длительной командировки белорусского лидера. Вот что действительно ожидаемо – одинаковые заголовки европейских и американских изданий. И, конечно, чистой воды фейки в их основе. Что привнесет Дальний Восток в отношения Беларуси и России, разбиралась Ксения Худолей.

Пока эксперты от Бреста до Владивостока обсуждали перспективы союзного партнерства, от Вильнюса до Вашингтона редакции шуршали страницами словарей, пытаясь найти хоть одно новое слово, кроме набивших оскому «диктатуры», «империи» и «смерти от санкций». И таки превзошли самих себя по степени абсурда.

CNN хватило лишь на то, чтобы назвать целью встречи Путина и Лукашенко возможность сфотографироваться на космодроме Восточный. Британские газеты за неимением лучшего по гласным и согласным разобрали разговорную манеру российского президента, мол, как-то не так изъясняется.

Но хитрее всех на выдумку оказались The Sun. Те назвали портфель для документов «ядерным чемоданчиком». А пока выходили смехотворные статьи, президенты без промедлений вели серьезную работу.

Космос – не только повод увидеться, но и перспектива развивать сферу вместе. Космодром Восточный недалеко от Благовещенска Амурской области лидеры Беларуси и России осмотрели, оценили и запланировали совместно строить, оснащать, покорять необъятные высоты. Кроме того, что вскоре белорусы помогут строить инфраструктуру космического плацдарма, так еще и побывают на орбите, пообещал Владимир Путин. Переговоры тет-а-тет о политике, дипломатии, экономике и обороне. И как никогда актуальная двусторонняя повестка, окруженная геополитическим треском. И, конечно, любимый журналистами откровенный пресс-подход.

Владимир Путин, президент России:

Не младшие, а именно братья. Но мы всегда так относились к Беларуси. И ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас не было сомнений в том, что если нам кто и поставит плечо, так это белорусы, Беларусь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается санкций, мир сейчас такой, что не получится кого-то придавать, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную. Но когда-то поверившую в глобализм и открывшую рынки для своих партнеров. Вот они себя повели соответствующим образом. Мы им говорим: хорошо, до свидания. Как в народе говорят, досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами. Политолог об итогах встречи визита Лукашенко в Приморье. Подробнее здесь.

На острове Русский договорились вместе строить театрально-музейный комплекс и жилье, в Дальневосточном федеральном университете обменяться кадрами и наработками, в промышленности – создать единый салон белорусской техники и открыть единый сервисный центр на особых условиях. «Готовы поучаствовать и в лизинговых схемах». Какая белорусская техника может появиться на Дальнем Востоке? Подробности здесь.